¿Tercer asalto al Metropolitano?

Escoció Tontitos, el último Bombeja Agustinet!, pero más nos escoció, a los levantinos, la derrota contra el Celta, en el último suspiro. Y eso a pesar de la entrega del equipo, sobre todo desde que, con la salida de Espí y la reacción que provocó, se vino arriba, empató y plantó cara a un gran once, bien preparado y dirigido por Giráldez, con grandes futbolistas y, además, con uno más. Enorme despliegue el de todos los jugadores blaugrana, especialmente del Misilito. Quizás Kervin Arriaga no lo sepa, pero no recuerdo la última vez que el gran Pau Ballester se refirió por el apodo a uno de los nuestros, desde la megafonía del Nou Estadi. En todo caso, fue Espí quien cambió el curso del partido, cuando irrumpió en el 57’, entre la euforia del respetable. Para entonces, el Celta asfixiaba la portería de Ryan, buscando el 0-2. De repente, sin embargo, el ariete lo cambió todo. Igualó el partido, que volvió a estar equilibrado. El Celta destinaba, desde ese momento, a dos y a veces tres futbolistas para tratar de fijarlo. Entre tres, de hecho, cometieron la falta que lo lesionó. Empatamos y todo parecía encaminado a rescatar, como poco, un punto de oro, cuando el míster granota pagó uno de sus peajes habituales y Morales saltó al campo, entre silbidos, por Carlos Álvarez, que, incluso en sus días más desatinados, es fundamental en este Llevant. El equilibrio de la escuadra levantinista, frágil después de 60 minutos con uno menos, se resintió y el Celta rompió la igualada sobre la bocina, una dolencia que está costando cara a nuestro casillero de puntos. Antes, Calero había efectuado dos cambios que generan muchas dudas: salieron Dela y Maturro por Toljan y Manu, cuando quien mostraba síntomas preocupantes era Elgezabal. La intención era reforzar los laterales, pero ¿para qué, exactamente, si estaban sobre el césped los mejores en esa posición y se les veía enteros?

En realidad, los primeros cambios se hicieron bien, pero a destiempo. Vencedor fue expulsado en el 28’, y Calero debió reforzar de inmediato la medular. Al no hacerlo, debilitó más aún a un equipo que ya estaba siendo dominado por el Celta. El 0-1 cayó en el 39’, pero la salida de Olasa por Víctor no llegó hasta el descanso, ya por detrás en el marcador. De nuevo, una mala gestión del tempo del partido cuesta puntos a un equipo con futbolistas para acabar en mitad de la tabla. Mucho tienen que cambiar las cosas para que, tras la visita al Metropolitano y a Mestalla, no se ciernan turbios nubarrones sobre Orriols. Cualquier otra cosa que no sea salir de “ca’l València” colistas sería como para celebrarlo, vista la coyuntura.

El Atlético de Madrid es, económicamente, élite europea que se regodea en una presunta humildad, pese a sus cifras estratosféricas. Pese a ello, el Llevant ha vencido en sus dos últimas visitas, contra pronóstico. Este Llevant es capaz de cualquier cosa, al margen de otras consideraciones. Una genialidad de Álvarez o de Etta pueden cambiar el rumbo de un partido y encender una llama de ilusión donde solo había pesimismo y desencanto. Como Espí, cuando saltó contra el Celta. La lesión, desgraciadamente, ataja su progresión. “Lo que va davant, va davant” y tiempo habrá de pensar en Mestalla, con las bajas, el derbi en viernes y la imperiosa necesidad de romper el maleficio histórico de no haber asaltado en Liga el feudo del otro lado de la acequia.