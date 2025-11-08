Lo único limpio y noble: elecciones

La presión de la opinión pública ha roto las expectativas del PP. La consigna que Mazón obtuvo de sus conversaciones con Aznar fue clara y precisa, en línea con el hábito demostrado con creces en el pasado: que Sánchez cargue con los muertos. Como no hay evidencias de que eso fuera así, Mazón confió en la falta de rigor moral del pueblo valenciano y se entregó a la potencia olvidadiza del tiempo. Comprendiendo que aquí estaba en juego la dignidad de una ciudadanía todavía sufriente, esto tampoco ha sucedido. La consecuencia es conocida. Aunque envuelto en el barullo, incapaz de un gesto limpio de nobleza, Mazón ha dimitido.

Los acontecimientos se han acelerado y sin embargo cunde la sensación de que también se han estancado. Salimos de una situación insostenible, pero aún no acabamos de salir de ella. Escandalizada de la falta de responsabilidad durante un año, la ciudadanía comienza a percibir otro nuevo escándalo, esta vez en las aguas turbias de los despachos, de las negociaciones, de las intrigas, de los regateos. Una vez más, apreciamos una falta de respeto por el pueblo valenciano, que ve cómo su destino se juega entre Feijóo y Abascal, interesados en estrategias y objetivos que no son los que urgen en las tierras valencianas. Desde estos juegos se predeterminará la persona que gobernará en los dos años de legislatura que restan.

Esta imposición es claramente inaceptable. Pues resulta evidente que la aspiración de Vox es colocar al líder más débil posible, al más receptivo de sus propuestas, muchas de ellas de abierta insubordinación al ordenamiento jurídico europeo, impulsando así una agenda de colocarse al margen de la legalidad que imita de forma poderosa la práctica de Isabel Díaz Ayuso. Este interés de Vox, claramente, apunta a que el futuro president sea lo más parecido y cercano al propio Mazón, que por supuesto era el óptimo para Abascal. Todo se mueve, pero todo se estanca. Vox, así, quiere por todos los medios que el gobierno valenciano siga hundido en el cieno que produjo Mazón.

Eso no puede interesar a los políticos que en el PP quieran tener un futuro. Si el PP impone la sensación de que ahora elige líder al candidato que mejor satisfaga a Vox, puede dar por sentenciada su aspiración a llegar a dirigir este país. En las próximas elecciones, el electorado sabrá reconocer quién es el que manda y quién se ha plegado de forma humillante a los intereses del otro. El beneficio que esto supondría para Feijóo no merece la pena. Mantendría una apariencia de protagonismo, algo que no disolvería la evidencia de que la situación la controla Abascal.

Así las cosas, creo que nadie, excepto Vox, gana manteniendo esta legislatura abierta. Sería navegar en las mismas aguas pantanosas en las que hemos venido chapoteando sin sacar nada limpio. La lógica política impone solo un camino digno: elecciones. Que cada partido encuentre el mejor líder posible y que lo ponga a luchar en una batalla limpia ante la opinión pública; que cada uno dé la cara y que explique su posición y su conducta ante la tragedia de este último año. Y que lo haga sin asumir un único régimen de alianzas, lo que de nuevo condenaría al PP a un papel subalterno de Vox. Extremadura, Valencia, Aragón, pueden ser una especie de elección de medio mandato y los candidatos harían bien en prepararse teniendo en cuenta lo que ha pasado en Estados Unidos. En unos sitios han ganado las voces más valientes. En otros, las más centristas. Lo único importante es que Trump ha perdido.

Trump y sus franquicias -y eso es Vox- están condenados a decepcionar a la ciudadanía, porque no pueden sino agravar los problemas de nuestras democracias. Sólo con dictaduras pueden sobrevivir. La insensibilidad con los cientos de miles de personas en Valencia -apoyando por mero cálculo de poder a un gobierno inepto- tiene su paralelismo, mutatis mutandis, en la insensibilidad de no entregar asistencia social a 42 millones de norteamericanos, la inmensa mayoría niños. A ellos les da igual destruir el Estado y su capacidad de intervención pública, como les daba igual la ineficacia gubernativa de Mazón.

Su mentalidad consiste en romper la idea de una comunidad humana que nos vincula alrededor de un mínimo de derechos universales garantizados por las instituciones. Para ellos, el género humano se divide en amigos y enemigos. Y nada vincula a estos dos grupos sino el desprecio y la indiferencia, cuando no el odio y el sadismo. Así que las evidencias que la ciudadanía valenciana ha obtenido en este año desastroso del gobierno Mazón-Vox, deben ponerse en conjunción con las evidencias mundiales que obtenemos de las consecuencias de esta ideología disolvente de todo vínculo social profundo allí donde gobierna.

Esta capacidad disolvente no es un azar ni algo secundario en este ideario político perverso. Es la herramienta central para imponer la comprensión del mundo de esos ideólogos que, muy cercanos a las grandes empresas tecnológicas, proclaman que la libertad ya es incompatible con la democracia. Quieren decir que SU libertad es incompatible con la democracia, porque SU libertad consiste en someter al mundo a sus intereses de acumulación acelerada y concentrada de capital, produciendo una vida de la que habrá desaparecido toda idea de igualdad. Su libertad es incompatible con la democracia porque es incompatible con una igual libertad. Solo cuenta la suya, la de las personas superiores. Las ciudadanías que todavía disfrutamos de la democracia deberíamos comprender que, con ellos, a la larga, nos veremos privadas de este derecho. Y debemos actuar en consecuencia.