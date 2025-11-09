Opinión | Tribuna
María José Broseta y Agustín Abarca
Ni en la Malva ni en València, fuera fascistas de nuestros barrios
Las últimas semanas, varios grupos de ultraderecha ajenos al barrio han hecho su aparición en la Malva-rosa con discursos racistas, para atacar a menores de edad venidos de otros países y acogidos en el antiguo Hospital València al Mar.
Desde antes del verano han aparecido hojillas racistas, después videos en redes sociales y finalmente ruedas de prensa por parte de grupos ultras como España 2000 y Vox atacando a menores y a trabajadores del Centro de Atención Temporal de Emergencias en la Malva-rosa que acoge a menores de edad.
Denunciamos este ataque fascista a niños y niñas que están en nuestra tierra sin sus familias. Denunciamos, como ya lo han hecho los trabajadores y trabajadoras del centro, el acoso y las mentiras de la ultraderecha ajenas al barrio y que tratan de promover la tensión social.
Es más, afirmamos que la asistencia a jóvenes y menores en situación de desamparo, vengan de donde vengan, no sólo es una obligación humanitaria y legal, sino que corresponde con los valores de solidaridad que caracterizan a nuestros barrios obreros. Tanto ahora acogiendo a menores, como hace unos meses en el mismo lugar se acogió a refugiados de la guerra de Ucrania.
El barrio de la Malva-rosa es ajeno por completo a las ideas ultraderechistas. Ni por su historia, ni por su realidad actual. Por historia porque efectivamente la Malva-rosa se desarrolla y crece con la llegada de migración durante las décadas de los 50 y 60 de gente proveniente de Extremadura, Andalucía o La Mancha. Por tanto, es un barrio básicamente migrante. La actual ciudadanía del barrio es migrante, hijos de migrantes o nietos de migrantes.
Respecto a la actualidad, con la llegada las últimas décadas de nuevos vecinos y vecinas provenientes de otros países, y la convivencia con un núcleo de población del pueblo gitano siempre presente, en la Malva al vecindario nos une una mezcla de raíz obrera y popular como la de muchos barrios de la periferia de València.
En resumen, si la ultraderecha quiere meterse con los inmigrantes, va a tener que vérselas con toda la población del barrio de la Malva-rosa porque aquí somos todos inmigrantes.
No vamos a olvidar a que la Malva-rosa lleva luchando por un barrio digno desde hace décadas y por ello la asociación vecinal ha convocado numerosas protestas y concentraciones, especialmente en las cuatro esquinas y por un plan para Casitas Rosas. Lo que necesitamos son servicios públicos fuertes y de calidad, servicios sociales para todos, y todo ello con la participación del vecindario en diálogo por parte de la Administración. No permitimos que la situación de degradación que padece nuestro barrio, y la falta de suficiente intervención por parte de las Administraciones, sea aprovechado por intereses partidistas y racistas de la ultraderecha. No queremos un barrio abandonado ni permitiremos que lo aprovechen discursos racistas totalitarios, lo que queremos es un barrio digno y por eso viene luchando la Malva-rosa desde hace décadas.
Somos un barrio obrero orgulloso y no aceptamos injerencias ultras. Hoy para ser democrático hay que ser antirracista. Queremos un barrio digno, fuera fascistas de la Malva-rosa, fuera fascistas de València.
