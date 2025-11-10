La realidad aprieta

El director general de la BBC, Tim Davie, ha dimitido tras unas acusaciones de parcialidad en la emisión de un programa sobre Trump. Poca broma. Aquí, la dimisión de Carlos Mazón desampara a la Generalitat hasta la elección de una nueva presidencia. Mientras tanto, la dana dejó un reguero de daños que todavía supuran. Los alquileres se disparan en la zona cero, el transporte metropolitano sigue sin una coordinación única y el tráfico continúa siendo un infierno cotidiano. La realidad no espera a una cuestión de equilibrios entre PP y Vox. Es una cuestión de urgencia.

La dana no fue un episodio meteorológico más; fue una advertencia de la emergencia climática. La reconstrucción no puede depender de despachos provisionales. Se necesitan decisiones firmes, presupuestos coordinados y un liderazgo capaz de entender que lo urgente ya es estructural. Las poblaciones más golpeadas reclaman certezas, y la política valenciana no puede limitarse a mirar al cielo mientras las ayudas se atascan en los ministerios y conselleries.

A la vez, la tensión en el mercado de la vivienda amenaza con expulsar a una parte de los vecinos del área metropolitana. Los alquileres suben sin freno y seguimos sin abordar una política integral de vivienda. Las localidades de l’Horta han absorbido hasta ahora la presión habitacional de la gran ciudad, pero el modelo urbano amenaza con deshilacharse. El próximo inquilino del Palau debería tener claro que la vivienda forma parte esencial de la convivencia y del bienestar.

En ese mismo mapa se dibuja otro déficit, el del transporte. La movilidad continúa fragmentada en demasiadas competencias, sin una estrategia clara. Hace falta una autoridad que unifique criterios y líneas, que conciba la movilidad como un servicio público esencial, no como un rompecabezas burocrático.

Por todo ello, urge un nuevo liderazgo con un timón firme en mitad de las turbulencias. La protección civil, las emergencias, la vivienda y el transporte no entienden de calendarios políticos. El relevo debe ser inmediato y operativo. El reloj corre, y la Comunitat Valenciana no puede esperar a que escampe.

Más complejo parece el proceso de relevo en la BBC, porque incluso el modelo de referencia de la televisión pública demuestra su fragilidad en tiempos cada vez más polarizados.