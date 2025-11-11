El precio de la improvisación

Hacer oficial el anuncio del sustituto de Mazón cuando el dimitido, aún en funciones, estaba a punto de responder a todo lo que no había explicado en más de un año es otro síntoma de la improvisación que atenaza al PP de Feijóo. Una semana y un día después, aceptar a Juanfran Pérez Llorca como reemplazo resulta una falta de respeto hacia el próximo inquilino del Palau y, por extensión, hacia los cargos y militantes populares que han visto cómo, en ese melón abierto, revoloteaban moscas.

Pérez Llorca tiene claro su rumbo, que pasa por distanciarse cuanto antes de la errónea gestión de la trágica riada de Mazón, y los marinalogos conocemos bien el pragmatismo de los políticos de su comarca. Lo más complicado para un candidato dependiente de Vox será ampliar los necesarios consensos con el PSPV. Le resultará más sencillo con Compromís y, por supuesto, con Ens Uneix. El futuro president de la Generalitat ha demostrado una cercanía eficaz como alcalde de Finestrat y en la comisión de portavoces de las Corts, donde destaca como uno de los síndics más empáticos.

Lo que necesita el próximo jefe del Consell, con el permiso de Vox, es pasar página administrativa respecto a la etapa de Mazón, ya que la política y la judicial tardarán más. En cuanto a su comparecencia en la comisión de investigación autonómica, era previsible una defensa de su gestión y un ataque al Gobierno central. Si el tono mostrado en sus explicaciones parlamentarias hubiera sido habitual desde aquel día trágico, la reducción de la tensión ambiental habría favorecido más acuerdos.

Porque incluso Mazón, teniendo parte de razón en algunas de las preguntas planteadas en las Corts al Gobierno y a los organismos estatales, estaba allí para responder y aclarar todo lo pendiente. Una táctica y estrategia erráticas —en el pecado de no escuchar más que a los amigos lleva la penitencia— le han costado el cargo. Y esa obstinación, todavía presente, por ocultar dónde se encontraba el president de la Generalitat cuando más se le necesitaba en el peor día de la Comunitat Valenciana en años, sigue careciendo de sentido y complica más de la cuenta la herencia de Pérez Llorca.