Hasta hace poco era cualidad novelesca de vampiros actuar en noche cerrada resguardados de miradas y serenos, mas he aquí que el nuevo vampirismo, menos fabulado y más real, prescinde de nocturnidades, pactos sombríos o disimulos sociales. Sigue chupando la sangre a ingenuos, pobres e indefensos, absorbiendo sus mentes trocándolos en esclavos, ¡y hay muchas formas de esclavismo! En realidad nos desangran a todos, o qué creen que son bancos, multinacionales, fondos de inversión, corporaciones, algunos empresarios, etc.… Vampirizar a otros acumulando compulsivamente (bienes o capitales) deshumaniza y lleva a la locura. Hay un Nosferatu, lenguaraz y prepotente emperador tintado, pero a diferencia de la excelente novela del irlandés Bram Stoker, hay más príncipes draculinos e infinidad de servidores. Eliminado el romanticismo de la trama irlandesa quedan los desalmados, adoradores de la muerte en su propio beneficio. No obstante morirán sin poder evitarlo; gracias a Dios.

Me tiene anonadado el establishment de EE.UU. Ni sus grandes novelistas pudieron imaginarlo. El emperador naranja dinamita los controles entre poderes. Elimina la ética política y la separación entre intereses públicos o privados, duplicando su fortuna en un año sin recato. Persigue y amedrenta a sus detractores usando la justicia y hasta los militares; él es la ley. Descendiente de migrantes y su esposa una de ellos, los persigue con saña infame. Invoca la iluminación divina acosando cristianos. Utiliza el matonismo desvergonzado y zafio para vampirizar a otros estados. Todo programado (y anunciado) desde hace años. Sin reacción de ningún contrapeso, ni jueces, ni diputados, ni siquiera del pueblo americano. La mentira y el insulto tuitero son su aportación a la política mundial. La americana familia Corleone era modélica comparada con algunos.

El negociante de pelo amarillo y el zar de todas las rusias temo que pactaran repartirse una parte importante del mundo, e intuyo ese pacto es antiguo. No puede extrañarnos que el tintado (o Milei) ganara las elecciones tras intentar un golpe de estado; hay mucho dinero en juego y cada día aumentan quienes creen que la tierra es plana y la ciencia existe para esclavizarnos. Quien le ayudó a ganar las primeras elecciones no es raro que lo hiciese las segundas, el zar no es nada descuidado con sus inversiones, tiene que reembolsarse el dinero invertido y lo harán a costa de Ucrania y los europeos.

No esperemos que el pelotari otaniano, la presidenta germana u otro alto representante de la Unión, les incomoden con una ligera presión. Desgraciadamente tenemos los peores políticos en el peor momento para Europa. Corremos el riesgo no solo de caer en la irrelevancia, sino de perder nuestros avances sociales, incluso la libertad. Ucrania es nuestra primera frontera, nada es poco para defenderla, si cae (no lo hace solo ante Rusia) aunque sea parcialmente, caemos todos. Ucrania ha resistido contra un gigante, aun con la ayuda de otros, son sus hombres y mujeres los luchadores y héroes, no merecen que ahora les salga por la espalda un aliado traidor (con acólitos), y que cuando mire a Europa encuentre unos interlocutores timoratos y pusilánimes. Cómo hemos llegado hasta aquí es pasado, lo cierto es que estamos. Defendamos sin fisuras nuestro pueblo, España, Europa y Ucrania, centremos prioridades, no permitamos que los bárbaros y su inhumanidad ganen. Respetando las diferentes sensibilidades, solo desde una Europa fuerte podremos navegar este tiempo de tormenta. ¡Por Dios unámonos: es vital!

«Es desolador ver que la fuerza del derecho internacional y del derecho humanitario ya no parece obligar, sustituida por el supuesto derecho a obligar a los demás con la fuerza. Esto es indigno del ser humano, es vergonzoso para la humanidad y para los responsables de las naciones»; Papa León XIV.