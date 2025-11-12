Opinión | Al tall al tall
El lleig a les víctimes de la dana
Desacreditar les víctimes de la dana és la consigna de PP i Vox. Ja ho feren l’11-M; recorden els insults a Pilar Manjón? I a les famílies de les víctimes de l’accident del tren Alvia? I a les dels militars del YAK-42? I als familiars dels morts en residències madrilenyes? I els retrets d’ara a l’associació AMAMA pels cribratges del càncer de mama a Andalusia? I ací ho deixe, ja que l’espai assignat no em permet citar més casos. Sí. Desacreditar les víctimes continua sent la consigna; i en desacreditar-les, es retraten humana i moralment. La cèlebre parèmia de Forain "no canvia mai; sempre és igual de vella" és l’epítet més suau que aquesta dreta es mereix.
“Per què ens han d’atacar?”, pregunta un familiar de les víctimes a Gil Lázaro, diputat valencià de Vox. Doncs, ja conteste jo: us ataquen perquè els poseu davant l’espill de les seues ineptituds. Perquè difoneu la seua nefasta gestió. I perquè mancats d’escrúpols, són incapaços d’empatitzar amb els sentiments de l’altre i comprendre’ls emocionalment. En suma, PP i Vox s'acarnissen amb les víctimes perquè forma part de la seua naturalesa. Com a la faula de l’escorpí, no poden evitar-ho: és el seu caràcter.
Per a la dreta totes les víctimes no són igualment reconegudes. Des de sempre han existit víctimes i víctimes. Unes són mimades i altres ignorades. Unes són VIPtimes (com ara, algunes —no totes— víctimes d’ETA); i altres són com una deixalla entre la runa de l’oblit (les víctimes del franquisme, per exemple). I això que dic val també per a la dreta mediàtica. “Plorona”, li deia Jiménez Losantos a Pilar Manjón, mare d’una víctima de l’11-M. “Sánchez aconsegueix el que buscava al funeral de les víctimes de la dana: insults i atacs a Mazón”, publica OKdiario, el pamflet d'Eduardo Inda; com si les víctimes no saberen expressar el seus sentiments per sí mateixes. I qui diu Inda, diu Ndongo, Vito Quiles, Alvise i uns quants més. Així que, acomodeu-vos als seients, que al serial de la ignomínia encara li falten uns quants capítols.
