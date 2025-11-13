Mascarell, Enguix y Mazzolari

No seré yo quien defienda a Vicent Mascarell, a quien solo he saludado una vez en Gandia. Aunque mantiene una relación cercana con José Manuel Orengo, con quien estaba aquel día, el concejal, diputado provincial y mano derecha de Diana Morant en el PSPV está muy alejado de una manera de hacer política basada en el consenso, más allá de declaraciones puntuales. Lo señalo porque, pese a sus desafortunadas palabras sobre Ens Uneix y el PP, ni a Natàlia Enguix le asiste el derecho de utilizar fondos públicos de la Diputación para castigar a todo un municipio, ni Reme Mazzolari demuestra una altura política suficiente recurriendo de inmediato a los tribunales en busca del magistrado de Zumosol que respalde su posición.

Sería deseable un poco de sensatez ahora que se abre una etapa nueva tras una dimisión en nuestra máxima institución, que llega después de un año marcado por la intensidad ambiental y una tensión institucional excesiva. Y debería empezar por quienes gobiernan, ya sea en ayuntamientos, diputaciones, el Consell o el Gobierno central, instituciones gestionadas por casi todo el arco político. Pero lo peor que podemos hacer ahora es importar la atmósfera polarizada que se respira en la villa y corte, donde alcanzar un acuerdo mínimo parece un milagro.

Comprendo las expectativas generadas, desde quienes veían en la renuncia de Mazón una oportunidad de cambio, hasta quienes consideran insostenible gobernar en la Moncloa sin una mayoría parlamentaria. También por quienes estiran el cuello para escalar posiciones internas e institucionales. Sin embargo, ni Mascarell encarna a toda la ciudadanía de Gandia para justificar un castigo colectivo, ni el PP en su conjunto participa de la actitud mojigata de Mazzolari.

En cuanto a la otra vicepresidenta de la Diputación, se suponía que Ens Uneix actuaría conforme a su nombre y se alejaría de prácticas que nos recuerdan épocas en las que PSPV y PP premiaban o castigaban a los vecinos según la afiliación política de la alcaldía. Por esa vía, poco sentido tiene reclamar una rebaja del listón electoral autonómico, porque a la primera ha quedado claro que la cabra siempre tira al monte.