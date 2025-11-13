El Lóbulo de Mazón (perdón, de Roche) del Partido Popular

Ante la fuga continuada de votos hacia Vox, Feijóo y la mayoría de los dirigentes del PP pretenden cambiar esta tendencia aproximándose a las tesis ultraderechistas sobre inmigración y aborto. Con esta aproximación ideológica, su objetivo no es solo frenar la transferencia de votos hacia Vox, sino revertirla, recuperando la confianza de aquellos antiguos votantes del PP que durante los últimos años han desviado su preferencia hacia la extrema derecha. Nada sorprendente si se considera el tsunami autócrata que vienen padeciendo las democracias en todo el mundo, incluida Europa. Además, el PP (y antes AP) ha sido durante décadas (desde la desaparición de Fuerza Nueva y hasta la irrupción de Vox en el parlamento andaluz en 2018) el reservorio de la ultraderecha española.

El Límite de Roche

En astronomía, se conoce como Límite de Roche la distancia mínima a la que un objeto celeste puede orbitar otro cuerpo más masivo sin ser desintegrado por las fuerzas de marea del cuerpo más grande. Si el cuerpo menor cruza este límite, las fuerzas de marea del cuerpo mayor supera la fuerza de cohesión que lo mantiene unido y, en consecuencia, provoca su fragmentación (un ejemplo son los anillos de Saturno).

Sirva este fenómeno astrofísico para explicar analógicamente cuál es el objetivo inicial del PP al aproximarse a Vox en cuestiones tales como la inmigración y el aborto: desintegrar o neutralizar a su competidor atrayéndolo a su campo gravitatorio. Sin embargo, la estrategia del PP podría estar confundiendo los límites de este fenómeno con un riesgo mucho mayor.

Ocurre que, si bien el PP tiene aún más masa electoral, mayor implantación territorial, estructura y tradición que Vox, el campo gravitatorio de este es muy definido y compacto, beneficiado además por el apoyo ideológico, financiero y mediático de las fuerzas autocráticas que están llegando al poder en países tan influyentes como Estados Unidos o tan cercanos como Italia y Hungría. Actualmente, Vox no solo está creciendo en expectativas electorales, sino que también lo está haciendo en fuerza gravitacional, especialmente entre los jóvenes electores. De manera que el volumen de Vox crece, al mismo tiempo que la corpulencia del PP se reduce, dentro de ese espacio de la derecha nacionalista española, lo que sugiere la posibilidad, cada vez más verosímil, de un sistema binario temporal, con dos partidos de parecidas características.

El Lóbulo de Roche

¿Y qué espera Vox? Después de publicar su trabajo sobre el Límite de Roche (1848), el astrónomo francés Édouard Roche dio a conocer el concepto del Lóbulo de Roche (1873), según el cual, en un sistema binario, cada estrella o planeta posee un lóbulo que puede llenarse de material si el cuerpo se expande, fluyendo entonces al lóbulo de su astro compañero a través del llamado punto de Lagrange L1. Este trasvase de masa de un lóbulo a otro, puede concluir con la desaparición del cuerpo celeste de mayor volumen, al ser absorbido casi todo su material por el que era hasta entonces de menor tamaño.

Vox espera que el PP se acerque tanto a su órbita como para conseguir fagocitarlo a través del L1 entre ambos lóbulos de Roche. Porque, siendo aún un cuerpo más masivo, el PP corre el serio peligro de que, en vez de destruir a Vox atrayéndolo hasta cruzar su límite de Roche, suceda que la fuerza gravitacional de Vox sea más poderosa (por ser más pura e intransigente en su ideología extremista en nacionalismo identitario, antifeminismo y antiinmigración, especialmente islamófoba) y no solo resista la mayor fuerza del PP, sino que se alimente de ella, trasvasándola en gran medida o por completo. En este último caso, el PP quedaría reducido a un disco de acrecimiento periférico, una estructura en forma de disco que tenderá a decaer hacia el interior de Vox.

Algunos ejemplos

Siguiendo la misma analogía, podríamos poner como ejemplos más recientes de superación de partidos conservadores tradicionales por parte de partidos de extrema derecha, lo ocurrido en Suecia (generales 11/9/2022), Italia (generales 25/9/2022), Países Bajos (generales 22/11/2023), Francia (europeas 9/6/2024) y Austria (legislativas del 29/9/2024).

Ejemplo palmario y actual de esta fuga constante de material electoral en España a través del Lóbulo de Roche del PP hacia el Lóbulo de Roche de Vox lo tenemos en la Comunitat Valenciana, donde estas prominencias con forma de lágrima están conectadas por un punto L1 con nombre propio: Carlos Mazón, y un impulsor evidente: la ineficacia de la dirección nacional del PP, encabezada por Feijóo.

¿Cómo evitarlo?

Sin contrapesos programáticos y límites discursivos explícitos, al aproximarse, el PP corre más riesgo de alimentar a Vox que de reducirlo. Para evitar el trasvase electoral por L1, el PP tendría que crear una fuerza de cohesión interna que lo diferencie: ofrecer medidas programáticas no reactivas (especialmente en bienestar social), priorizar la gestión y competencia (capacidad de gobierno) frente a la identidad (nacionalismo intransigente y polarización cultural) y fijar límites de Roche discursivos claros (establecimiento de líneas rojas inequívocas por la derecha).

En el caso valenciano, el PP debería actuar de una vez con decisión y valentía, asumiendo responsabilidades, pidiendo disculpas sinceras a las víctimas de la dana y separándose de Vox con contundencia, convocando elecciones con una persona solvente y moderada como candidata.

Solo así podrá el PP mantener su propia órbita estable, evitando que la gravedad de Vox lo atraiga y lo reduzca a una estructura de gas y polvo.