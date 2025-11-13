Opinión | Perquè em dona la gana
Per què no?
Sembla que l’anomenada “classe política” valenciana no ha aprés res després de la “dimissió en diferit” del molt poc honorable Mazón, i des de Madrid ens imposen solucions sense passar per les urnes. Solucions molt poc democràtiques. Volen canviar un baró defenestrat per la mala gestió de la dana de l’any passat, per la falta total d’empatia amb les víctimes i l'absència d’autocrítica en la seua pèssima gestió.
Si va dimitir va ser gràcies als familiars de les dues-centes vint-i-nou víctimes que, amb les seues manifestacions multitudinàries al llarg de tot l’any i amb els crits i insults merescuts el dia del funeral d’Estat, al qual li van demanar expressament que NO anara, van aconseguir acorralar-lo i que, per fi, fora conscient del que pensa la població. Per fi el van fer eixir de la seua bombolleta particular. Tancat al seu feu a Alacant, des d'on no escolta als familiars de les víctimes que ara demanen que vaja a presó, encara està governant “en funcions” fins que els caps dels partits a Madrid decidisquen que ho faça la seua mà dreta, Pérez Llorca. Tot molt “democràtic”.
El poble valencià tenim una dita ben certa que és la de “quan el mal ve d’Almansa, a tots (i totes) atrapa” i, potser per això no ens acabem de refiar de les decisions polítiques que ens afecten i que es prenen a Madrid. Ja hem patit aquestes situacions unes quantes vegades al llarg de la història i, al museu de belles arts de Xàtiva, està penjat boca avall, el retrat de Felip V, qui amb el seu Decret de Nova Planta, va abolir els Furs que ens permetien un cert autogovern. Aquest home només va ser el primer de nombrosos i autocràtics governants que fins i tot van intentar esborrar la nostra preciosa llengua. Com Mazón, que no el parla, així li xafen un call. Amb aquests antecedents, què hem d’esperar de les decisions que ens afecten i que no se’ns consulten al poble valencià? Res bo.
I jo em pregunte, per què no volen fer un exercici democràtic i ens convoquen a unes eleccions autonòmiques? De què tenen por? A què el poble valencià no vote al bloc de dreta i ultradreta que ha governat als últims anys? I què volen, que ens passe el monumental cabreig que tenim? Dubte molt que això ocórrega. Dues-centes vint-i-nou vides perdudes per no haver estat al capdavant de la barrancada més grossa de la història recent són moltes vides humanes i, per cadascuna d’elles, tota una família destrossada.
Són, actituds com la de Feijóo i Abascal, les que posen en perill la democràcia i provoquen la desafecció a l’hora d’anar a votar per part de la gent, perquè creuen que, amb un pacte a més de la meitat de la legislatura, està la crisi solucionada. S’obliden que la gent tenim dret a parlar donant la nostra opinió a través del vot. Estem a un sistema democràtic, no autocràtic, com segurament els agradaria a ells.
Per què mentre a Madrid s’esgargamellen demanant eleccions generals per a treure a Sánchez de la Presidència del govern, aquí amaguen el cap baix l’ala, i es neguen a deixar parlar al poble? Encara no han entés que el poble volem manifestar la nostra opinió? Segurament serà la nostra opinió el que no vulguen escoltar per interessos partidistes. I també, tot cal dir-ho, pels diners que, d’una forma o una altra, els apleguen. I no sols per la gestió de les institucions.
Tenen por que les nostres veus els facen fora i perdre així, el poder d’una de les comunitats més poblades de l’Estat. I Abascal i els seus, que no creuen en l’Estat de les autonomies, ben bé que se n’aprofiten d’elles en casos com el valencià. La por a la democràcia, seria un bon nom per a un llibre que parlara d’aquesta gentola i les seues estratègies maquiavèl·liques i fanfarrones per tal de no perdre el poder, que sempre creuen que és el seu patrimoni per “ordre divina”.
Deu ser per això que tenen tantes contradiccions entre el que diuen a Madrid, al Parlament, demanant contínuament la dimissió de Sánchez i la convocatòria de noves eleccions generals i el que fan aquí, canviant al màxim responsable de les institucions valencianes, per un altre. Com si es canviaren cromos. I sense despentinar-se. Vull insistir en el fet que sembla tot molt poc democràtic, molt opac.
Si a escala mundial ja tenim terroristes democràtics com Trump o Milei, estem comprovant que en l'àmbit autonòmic també els tenim. S’anomenen Feijóo i Abascal qui, amb les seues decisions pactades a Madrid IMPOSEN president, sense deixar-nos parlar al poble. Sols i, per acabar, recordar que la paraula DEMOCRÀCIA ve del grec i vol dir “demos” persones i “cratos” poder. O dit d’altra manera: El poder del poble.
