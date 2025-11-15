La newsletter de Joan-Carles Martí: Periodismo en tiempos de rearme

Formo parte de aquella quinta que pudo librarse de hacer el servicio militar a cambio de una prestación social sustitutoria. En mi caso, apuré al máximo las prórrogas por estudios hasta que pude y, después, realicé aquella alternativa a la mili en un ayuntamiento de l'Horta. Mi “capitana” fue una actual alcaldesa que entonces mandaba por su plaza de empleada municipal, y que ejercía con tanta tensión y dedicación que, tras escuchar a algunos que sí estuvieron en el cuartel, no sé yo si acerté… Y, para desmemoriados, conviene recordar que el fin de la obligatoriedad del servicio militar lo firmó José María Aznar tras sus acuerdos con CiU.

Viene esto a cuento porque Alemania acaba de reactivar el servicio militar, suspendido hace catorce años, eso sí, con carácter voluntario y con un incentivo económico nada desdeñable, porque además de cobrar 2.600 euros brutos al mes, se podrá optar a una subvención para sacarse el carnet de conducir.

La iniciativa germana confirma el aumento de las tensiones geopolíticas y del rearme, sobre todo en los países europeos más próximos a la Ucrania invadida. También certifica el cierre definitivo de aquella etapa de pacifismo táctico de finales del siglo pasado que empezó a resquebrajarse con la guerra de los Balcanes, de la que estos días hemos conocido las espeluznantes cacerías humanas de supermillonarios sin escrúpulos.

Días antes de la noticia de la mili voluntaria alemana, Levante-EMV recogía en Madrid el reconocimiento de Reporteros sin Fronteras (RSF) por la cobertura de la dana, junto al fotoperiodista Motaz Azaiza y la corresponsal de RSF en Palestina, Ola al Zanoun, en representación de todos los periodistas que han trabajado en Gaza y en homenaje a los muertos que cubrían el conflicto.

Reporteros en guerra junto a los periodistas de aquí que nos enfagamos para ejercer el mejor oficio del mundo, y para contar la verdad, esa que es más necesaria que nunca en estos tiempos de rearme total.

