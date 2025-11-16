¿Pero es que nadie veía “Lou Grant”?

1.- El mediático juicio contra el fiscal general del estado ha sido como esos partidos de solteros contra casados de antaño, solo que en este caso ha sido uno de periodistas contra guardias civiles. Un equipo señalando a una portería y otro a otra. Los de la UCO apuntando que creen que fue el fiscal (pero sin tener prueba concluyente) y los periodistas jurando que él no fue quien les filtró el correo (pero eso no significa que no lo pudiera haber hecho). Siempre tendentes a dividirnos en dos (Rosalía o Aitana, Ferran Adrià o Arguiñano, Pau Gasol o Torrebruno…) esta vez tenemos a la España convencidísima de que García Ortiz borró sus datos del móvil para eliminar la pruebas, y la que dice saber de manera absolutamente segura que no hay caso y que todo es un complot del poder judicial contra el Gobierno. Vaya lío. De tanto dar vueltas a lo mismo, el asunto ha calado en la sociedad y la otra mañana estaba yo en la cola del súper y oí a una señorona ya jubilada con su botella de suavizante, pastillas antical, rosquilletas con pipas y rollos de cocina extra-grandes, cómo le decía a la cajera (aparte de animarla a que se comprara el libro de Juan del Val, que ella ya se lo había comprado) que prefería que ganara González Amador, que tiene mucho mejor pelo y es más bien parecido que García Ortiz, dónde va a parar. Y que le diera un par de bolsas más, por favor.

2.-Lo que sí sabemos es que las redacciones españolas (si eres periodista y no recibiste el correo, no eres nadie) han ardido con este juicio, al tener gran protagonismo sus fuentes. Aunque esto merecería un aparte: anteayer vi y oí todas las tertulias de La 1, A3, Telecinco, la Sexta, La Ser y Onda Cero, y conté las veces que oí las palabras “según mis fuentes…” de boca de los tertulianos. Me salieron tres mil cuatrocientas cuarenta y siete veces. A alguno le da los buenos días su camarero al ponerle el café de buena mañana y lo considera ya una fuente de toda solvencia. Más que fuentes, hay quien tiene cascadas. Y hay que ver a alguno y alguna, engolando la voz y afirmando con voz de hojalata que “mis fuentes me dicen casi con total seguridad que el sol, seguramente digo, saldrá mañana”, o “puedo confirmar que el próximo martes es muy probable, que no seguro, que al Consejo de Ministros asistan los propios ministros”. Pero qué mal, qué mal hicieron al periodismo Robert Redford y Dustin Hoffman con “Todos los hombres del presidente”.

3.-Y también ha quedado claro que a Silvia Intxaurrondo, la conductora de La Hora de La 1, no le acaba de gustar mucho este juicio al fiscal general. Y digo conductora porque así es: conduce el programa por donde le da la gana. Si tiene que cortar a algún tertuliano que no opina lo mismo que ella, lo corta. Si tiene que mostrar su contrariedad por algún dato que no le gusta, la muestra. Si tiene que teatralizar su sorpresa o silencio ante cualquier treta maligna de la oposición, la teatraliza. Y si tiene que dar su opinión, la da, claro que sí, para acabar diciendo “ahí lo dejo”, frase cumbre que denota la objetividad, el afán por aclarar, la permeabilidad a distintas opiniones a la tuya, su incansable búsqueda de la veracidad. Una pena que en TVE se dé un ejercicio tan parcial, de lunes a viernes y pagado por todos. No debió ver “Lou Grant” de pequeñita (ni oír su pegadiza melodía de entrada), qué le vamos a hacer.