El futuro ya está aquí

Tal como apuntábamos en el artículo “El día de mañana de la Historia” (Levante-EMV, 13-07-2023) y ha remachado ahora el clavo, con creces, la voxista Llanos Massó en la pasada diada de los valencianos “Hoy toca celebrar la liberación de estas tierras del yugo musulmán y concienciarnos de que no podemos volver a perder lo que Jaime I recuperó hace casi 800 años” (sic), dos años después, tal como escribe el argentino César Aira en su última novela “El Arqueólogo”, la Arqueología en el presente está en todos los medios, hasta los más populares indigestando la curiosidad del vulgo por los precedentes antediluvianos de nuestras modernas civilizaciones.

Así, más allá, de la irredenta reclamación de campanario del retorno de la Dama de Elche, desde septiembre de 2023 por parte del alcalde popular Pablo Ruz, significativamente trasladada a la presidencia del gobierno español por el autonómico Carlos Mazón entre las 50 propuestas de la reunión del 4 de octubre de 2024 en el Palacio de la Moncloa, antes del diluvio valenciano y de algunos titulares de prensa digital como “El Museo Arqueológico Nacional nos roba”, surgido del argumentario de chicha y nabo del plumilla Jorge Brugos, en nuestra opinión la verdad es que la única vuelta cierta de la undécima legislatura es la de Marta Alonso, desde las filas del C.V.C. a la colapsada Dirección General de Patrimonio Cultural. Donde, de momento, no parece que haya tenido mucho éxito en la ardua tarea de embridar el monstruo patrimonial de nuestros museos, sin cuerpo facultativo de conservadores, con casos flagrantes de injerencia y dirigismo político del actual Consell, ajeno a los códigos de buenas prácticas al uso, como el cercenamiento de las salas a partir de la etapa musulmana del Museo de Arqueología e Historia de Elche (MAHE) (Información, 21-09-2025), para encajar grandes eventos como la exposición prestada del escultor alicantino Eusebio Sempere, tal como ha denunciado el gestor cultural Juan León Fabrellas en el reciente artículo “El MAHE, un bello museo mutilado”, en el cual lamenta revelar a sus paisanos ilicitanos su creencia en que la dama ibérica realmente no vaya a regresar nunca ni que jamás llegue a ver la luz un quimérico Museo Nacional de Arte Ibero, sin colección, sucursal del Museo Arqueológico Nacional, en concurrencia impensable con la programación internacional del vecino MARQ, buque insignia de la Diputación Provincial de Alicante.

Al margen de la paralización y reversión de la inapropiada rehabilitación de la muralla islámica alcireña (Levante-EMV, 10-03-2025) o del bloqueo burocrático de la conselleria de Cultura del nuevo museo o centro cultural de Jaume I, proyectado sobre las ahora encharcadas ruinas de la denominada Casa Real de la misma Alzira, en el marco de los fastos del 750 aniversario de la muerte del Conqueridor programados para el próximo año 2026, entre los que brilla sobremanera el hermanamiento con la capital insular “Ciutat de Mallorca”, con el consiguiente riesgo de pérdida de los 2,3 millones de euros de financiación aportados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el supuesto de que dichos trabajos de construcción no estuvieran finalizados dentro de los límites de esa anualidad.

Por último y a modo de coda, no podemos por menos que dar tiempo al tiempo y verlas venir en vigilia, con la lucerna encendida en la mano, en el sentido de que el departamento del consejero Rovira no autorizará administrativamente un uso espurio ni hará dejación de sus competencias en el anunciado en la Sinrazón (20-10-2025) atropello patrimonial de un Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1969 como es al antiguo Almudín gótico de la ciudad de València, en calidad de centro de recepción de visitantes o turistas religiosos de la reliquia católica del Santo Cáliz durante este su tercer jubileo, a lo largo de todo un año y mientras culminan las obras de la Casa del Relojero, a modo de antiguo hospicio de sahumados peregrinos o xenodochium.