Fotos y vergüenzas

Pocos gobernantes se hacen una foto en un barranco para anunciar el inicio de actuaciones destinadas a minimizar riesgos. Los cargos electos suelen preferir imágenes lustrosas, de brillo institucional. Esa es la primera conclusión tras leer, horas antes de la comparecencia del president en funciones en la comisión de investigación del Congreso, el análisis “Zonas inundables y zonas inundadas. ¿Están los problemas donde se les espera?”, firmado por la geógrafa Ana Camarasa y publicado en estas páginas. Tanto ella como Joan Romero han explicado que existían conocimientos suficientes sobre el terreno para gestionar adecuadamente la emergencia causada por la dana del 29-O si cada cual hubiera actuado donde correspondía. Ahora Camarasa advierte de que la cartografía de riesgos fiable resulta esencial para que responsables públicos y agentes privados tomen decisiones informadas. Y, pese a ser una autonomía pionera en la elaboración de mapas preventivos frente a inundaciones, nadie pareció tenerlos en cuenta antes ni después de la riada. Otro indicio de la trágica deficiencia en aquella gestión.

El riesgo cero no existe, evidente; sin embargo, los trabajos hidráulicos —teóricos y de campo— son imprescindibles para anticipar una emergencia. La renuncia de Mazón ofrece la oportunidad de centrar, por fin, la atención en esas cuencas fluviales de caudal intermitente que tantos problemas han causado y seguirán causando. Para ello resulta ineludible la ya reclamada comisión mixta Consell-Gobierno, necesaria para intervenir con criterio en ramblas y barrancos. Son reivindicaciones históricas de ayuntamientos como Aldaia y Xirivella respecto a la Saleta, o los del Poyo.

Mazón confesó a Maribel Vilaplana —según su declaración judicial— que las continuas llamadas que recibió aquella larga sobremesa del 29-O eran para “lo de siempre, por lo de la foto”. Si sabemos que la entonces consellera Salomé Pradas contaba con un asesor dedicado en exclusiva a reels y stories, tampoco hay que ser Sherlock Holmes. Por cierto, rescatar ahora la imagen de Juanfran Pérez Llorca retirando barro en Benetússer es una desfachatez. Pretendía ser un halago desmedido, pero no beneficia en absoluto al candidato. Con amigos así…