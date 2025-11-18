El acuerdo de PP y Vox lo han firmado en el Congreso

No hace falta firmar ningún acuerdo de investidura. Está todo visto para sentencia tras la complicidad que se apreció ayer entre Vox, el PP y Carlos Mazón. Es verdad que hay poca escapatoria aritmética en las Corts, pero tanto exhibicionismo no ayuda al candidato (aún) Juanfran Pérez Llorca. Ni una crítica a la Generalitat ni a Mazón en toda la intervención del portavoz de Vox, el exdirigente popular valenciano Ignacio Gil Lázaro. Preguntas y respuestas perfectamente alineadas para cargar toda la responsabilidad en el villano Sánchez. Como si el Gobierno autonómico no existiera o diera igual (quizá ese es el mensaje encubierto que quiere dejar la ultraderecha). Queda claro que esa confluencia antiSánchez es la levadura del nuevo acuerdo, que es lo que importa en este momento, aunque pueda lastrar al candidato, pero eso ya se lo manejará él, que espera que en el Palau le funcionen las habilidades que ha exhibido hasta ahora en despachos más pequeños, donde se negocia sin focos ni tanta presión.

“Es imposible informar de lo que no se sabe”. La frase la deslizó Mazón como si nada cuando estaba avanzada la sesión de boxeo parlamentario, ya con muestras de cansancio tras minutos fajándose con unos y otros, porque salvo Vox y PP, no hubo grupo del Congreso que diera tregua al president dimitido. Debería hacer pensar. ¿También Junts y PNV confabulan contra él?

Y ahí, cuando había escuchado a los representantes de Podemos, PNV, Bildu, Junts, ERC y Sumar y tenía claro el tono de la comisión y que no iba a encontrar compasión ni clemencia, dejó la sentencia: “Es imposible informar de lo que no se sabe”.

Esa es la cuestión. Que no sabía lo que debía saber. Ese es el reconocimiento del mal original, el que lo ha puesto en la calle (virtualmente aún), aunque se obstine en ver fallos y responsabilidades por otros sitios. Evidentemente, entre las 15.00 y las 19.00 horas de aquel 29 de octubre inefable no podía conocer la magnitud total de la catástrofe, pero mucho de lo peor que estaba pasando era ya visible en redes sociales e incluso bastaba con poner la televisión o conectarse a la prensa digital. Y la conclusión es que el president de los valencianos no sabía nada. No sabía nada lo bastante relevante para cancelar su agenda, levantarse de la mesa del restaurante y tomar la iniciativa política de la emergencia. No sabía nada, pese a las centenares de llamadas de socorro que entraban en esas horas en un 112 desbordado, y se iba caminando tranquilamente con la periodista hasta la entrada de su aparcamiento, que no está en la calle de La Paz, como dijo ayer (otra verdad trastocada), sino que la periodista declaró ante la jueza que fueron hasta la plaza de Tetuán y allí se quedaron incluso “un rato” charlando. Y él no sabía nada de lo que debía saber. Incluso metió el móvil en la mochila y se olvidó de él durante 37 minutos (hasta las 19.34). Me parece que no se necesita más para justificar que uno tenga que dejar un puesto público de alta responsabilidad y evitar sacar pecho.

La cuestión es si la degradación se puede frenar de la mano de los que no creen en este sistema de convivencia

Y toda esta indigestión, realizada a la vista de todos en el máximo foro de la democracia española. La de ayer es una carta de presentación ante los vecinos de la que nadie debería estar orgulloso. Si Mazón, aunque se ha ido, no quiere pasar página, otros tendrán que hacerlo por él. La cuestión en este momento es si la degradación se puede frenar de la mano de los que no creen en este sistema de convivencia pacífica de las ideas.