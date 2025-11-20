Opinión
Amparito Roca
Aquest pasdoble, tan conegut i tan interpretat a tot el País Valencià, compleix enguany cent anys.
Va ser el 1925 quan aquesta peça musical va ser escrita pel músic i compositor català, Jaume Teixidor Dalmau (1884-1957). El setembre de 1925, ara fa cent anys, Jaume Teixidor, que vivia en aquell moment al Forn d’Alcedo i que era el director de la Banda de Música de la ciutat de Carlet, va estrenar aquest pasdoble al teatre El Siglo d’aquesta localitat de la Ribera Alta. L’11 de setembre de 1925, va ser l’estrena privada del pasdoble, al teatre El Siglo. I uns dies després, el Teatre Giner, va acollir l’estrena pública d’ “Amparito Roca”.
El nom del pasdoble, “Amparito Roca” feia referència a una alumna seua, anomenada Amparo Roca, i a qui el mestre Teixidor feia classes de piano.
Jaume Teixidor, que va nàixer a Barcelona el 16 d’abril de 1884, al carrer de les Corts Catalanes 324, va morir a Barakaldo el 23 de febrer de 1957. Teixidor estudià música i va ser militar. Primer va ser destinat a la ciutat africana de Melilla i va ser el director de la Banda de Música del regiment núm. 68. Però el 1924 deixà l’exèrcit i anà a dirigir la Banda de Música de Carlet. Posteriorment passà a Manises i a finals dels anys vint del segle passat, es va incorporar, com a director, a la Banda Municipal de Barakaldo.
Com va passar sovint en la dictadura, després de la guerra civil, els franquistes van destituir del seu càrrec el mestre Teixidor, que hagué de dedicar-se (per guanyar-se la vida), a la composició musical i a l’ensenyament particular, en aquesta mateixa ciutat basca.
A més del pasdoble “Amparito Roca”, el 1955, ara fa 70 anys, el mestre Teixidor va escriure la lletra i la música d’una altre pasdoble, per a la marca de torrons “El Lobo”, de Xixona. Jaume Teixidor va ser l’autor de més de 500 obres musicals, des de pasdobles a marxes de processó, tangos o algun xotis, com recordava Josep Lluís Carod Rovira en un article seu al Diari de Tarragona (9 de setembre de 2025).
El pasdoble “Amparito Roca”, que tots coneixem i que acompanya les festes de gairebé tots els pobles del País Valencià, en falles en festes patronals o en moros i cristians, és també un himne popular a les festes de la ciutat basca de Zestoa, en la festivitat de la Nativitat de la Mare de Déu, cada 8 de setembre. I el mateix pasdoble, “Amparito Roca”, també s’ha convertit en una marxa festiva de les festes de Santa Tecla, patrona de Tarragona, que se celebra el 23 de setembre. I encara, aquest mateix pasdoble inicia cada any les festes del Sant Crist, a la vila manxega de Atienza. També la música “Amparito Roca” acompanya les ballades dels Gegants de Montblanc, el carnaval de Vilanova i la Geltrú i les festes de Sant Joan de Ciutadella.
El centenari del pasdoble “Amparito Roca” (que és un orgull per als carletins i en general per a tots els valencians), ha estat celebrat a Carlet amb la inauguració d’una escultura, al davant de l’estació del metro, que homenatja el mestre Jaume Teixidor i aquest pasdoble tan entranyable.
Aprofitant aquest centenari, l’Ajuntament de Carlet hauria d’iniciar els tràmits per nomenar Fill Adoptiu de la ciutat el mestre Teixidor, i així honorar l’autor del popular pasdoble, “Amparito Roca”.
- La jueza de la dana afea al exnúmero dos de Emergencias que derive responsabilidades a otros
- Moción de censura contra la alcaldesa en Torrent (PP)
- Las presidentas de dos asociaciones de víctimas y más de 30 intelectuales piden elecciones anticipadas
- Kiat Lim declara un conflicto de intereses con su padre Peter Lim en el Valencia CF
- Decenas de desalojados tras un incendio en un séptimo piso en Blasco Ibáñez
- Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
- Dimite la 'mediadora' del Consell con las víctimas de la dana
- El mega centro comercial de Turianova ya tiene fecha de inicio