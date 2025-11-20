El derbi, contra el Mestalleta

Con sus excelsas dotes para la comunicación y el tribunerismo, Julián Calero se ha pasado el parón de selecciones explicando a quien le quisiera escuchar que jamás renovaría por el Llevant en la actual situación en la tabla, como si alguien le hubiese puesto delante un cheque en blanco y se lo hubiera pedido de rodillas. Si no fuese porque el discurso cala y está en juego la permanencia en Primera (y, por tanto, la viabilidad del club), sería para tomárselo con humor.

Más que en su continuidad, tanto la realidad de los datos como la de las sensaciones, invitan a pensar en un cambio de rumbo, de juego y resultados: el Llevant es vicecolista, con dos victorias, tres empates y siete derrotas, solo superado, en goles en contra, por el Girona. Allí ganamos 0-4, contra nueve toda la segunda mitad. La otra victoria (0-2) en el Tartiere se consiguió con una considerable dosis de fortuna.

Etta, Álvarez, Arriaga, Toljan, Iván, Dela, Ryan, Moreno, etcétera, conforman una plantilla para mitad de tabla. Algunos de ellos serían titularísimos en equipos que aspiran a Europa, de hecho. ¿A cuántos alinearía Corbalán, de tenerlos a sus órdenes? Sin embargo, el Llevant no ha funcionado más que a arreones. Es cierto que hizo un encomiable ejercicio de resistencia contra el Barça, y que mereció más en Mallorca, pero no juega a nada, no tiene automatismos defensivos ni aprovecha los recursos y el talento de la plantilla. Por no hablar del esperpento de Orihuela.

Habrá quien alegará la entidad de los rivales que hemos tenido. Esto es la élite, amigos. Solo hay que ver lo que nos queda después del viernes para terminar la primera vuelta: Athletic, Villarreal, Real Sociedad y Espanyol en casa; Osasuna y Sevilla a domicilio. Y visita al Bernabéu para estrenar la segunda.

En Mestalla, como pasa hace tiempo, se juntan el hambre y las ganas de comer. Y, sin embargo, la afición no falla, no deja caer al club de Lim. Muchos “merengots” se muestran pesimistas, pero ellos, con su aliento, son en definitiva el gran rival del Llevant. Aunque el derbi es contra el Mestalleta, el estadio será una caldera. Por ambiente y como equipo, el Valencia es favorito. Pero el Llevant tiene futbolistas más determinantes, y eso puede ser decisivo, si Calero está inspirado y gestiona bien el tempo del partido y los cambios.

El Llevant, como es sabido desde hace 116 años, “never walk alone” y menos si se juega junto a la acequia. 600 levantinos agotaron las entradas visitantes en un suspiro, y otros 1.000 “blaugranes” salpicarán las gradas, con la ilusión de estrenar el casillero de victorias en Primera en el feudo del eterno rival, tras diez derrotas y seis empates.

Un triunfo 'granota' en Mestalla, no oficial

Hace treinta años del último triunfo granota en Mestalla. No fue oficial, pero casi. Marcaron Guerrero, Íñigo y Sierra. 1-3 contra un Valencia plagado de suplentes y el trofeo Ciutat de València se marchó a las vitrinas de Orriols, escenario entonces de partidos de Segunda B, feudo donde solo ganaría esa temporada… el Mestalla (0-1). El Llevant, campeón del grupo III, ascendió a Segunda contra el Racing de Ferrol, bajo la batuta de Quique Setién y con aquella sentencia de Lucas Vilar en el 94’. Por su parte, el Mestalla de Palop, Farinós, Albelda, Angulo o Vicente Moreno cayó en la promoción.

La trayectoria de Calero en Primera genera más dudas de las que se infieren de sus entrevistas, pero una machada en Mestalla le daría mucho más crédito del que él mismo piensa. Y, ya fuera de descenso, podría aceptar la oferta de renovación, siempre que Danvila se la ponga encima de la mesa.