Mucho más que una mamografía

Trabajar en una unidad de prevención de cáncer de mama implica mucho más que la realización técnica de una mamografía. Supone un encuentro humano, un espacio de confianza y respeto entre la persona que se somete a la prueba preventiva y el personal sanitario encargado de realizarla.

La profesión sanitaria, ante todo, exige vocación. En segundo lugar, requiere una constante disposición al aprendizaje y, por último, un profundo deseo de hacer bien tu trabajo. Todo esto se traduce en un compromiso con la calidad del trabajo realizado, especialmente en un procedimiento tan relevante como la mamografía. La usuaria deposita su confianza en el profesional, por lo que garantizar una mamografía de calidad no solo es una obligación técnica, sino también ética.

La empatía, entendida como la capacidad de comprender y acompañar a la persona durante este proceso, se vive y se refuerza en el día a día de estos programas de salud pública. Este vínculo entre usuaria-profesional sanitario se vive y se fortalece con la experiencia diaria, pero requiere también de sensibilidad ante las diferencias y particularidades de cada persona. Es esencial comprender que la invitación a la participación al programa no distingue si la usuaria va a requerir o no de una atención más personalizada, y por ello, el compromiso profesional debe ser mayor y el tiempo necesario es un factor determinante para la calidad del examen.

Es importante destacar que es en el día de la cita, en el momento de la atención, cuando se determina si la mujer necesita o no de necesidades específicas como pueden ser: limitaciones físicas que dificultan el posicionamiento por problemas de movilidad o salud. En ocasiones acuden en sillas de ruedas y hay quienes padecen trastornos psicológicos o enfermedades cognitivas, entre otras.

Ante los cambios propuestos en relación al aumento del número de mujeres citadas en estos programas, es fundamental recalcar que mantener una comunicación clara y profunda sobre cuál es el verdadero objetivo: “garantizar la calidad mamográfica”. Incrementar el número de pruebas no puede hacerse a costa de reducir el tiempo necesario para realizarlas correctamente. La calidad y el tiempo estan relacionadas directamente ; una mamografía de calidad requiere una atención cuidadosa, tiempo para la colocación adecuada, la verificación de la técnica de la imagen y el acompañamiento empático a la mujer.

El aumento sostenido de la participación en estos programas demuestra la creciente conciencia de las mujeres sobre la importancia de la prevención: “más vale prevenir que curar”. Sin embargo, desde UGT Serveis Públics venimos advirtiendo de que esta demanda no debe comprometer los estándares establecidos por las Guías Europeas de Cribado Mamográfico y por la SERAM, que subrayan la necesidad de disponer del tiempo suficiente por prueba para asegurar la máxima calidad diagnóstica y la mejor experiencia para la paciente.

Saberlo no es suficiente: debemos ser capaces de aplicarlo.

Desearlo no basta: debemos comprometernos activamente con ello.

Cada unidad, compuesta por radiologo o radióloga, TSID junto con un auxiliar administrativo, constituye el equipo de trabajo que marcan las Guías Europeas. Para garantizar la calidad y la continuidad asistencial, es esencial que no existan mamógrafos inactivos, que se cubran adecuadamente las plazas y que se creen nuevas unidades si la demanda lo requiere.

Solo así será posible mantener el equilibrio entre eficiencia, empatía y excelencia técnica y asegurar una atención preventiva que verdaderamente cuide de la salud de las mujeres.