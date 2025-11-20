Guillot y Villa, los reyes del gol en el derbi

Guillot, autor de un triplete en el primer derbi, jugado en Mestalla, fue un delantero de enorme clase técnica y habilidad. La imagen corresponde a un partido de Copa jugado en Langreo. / Bernat Navarro Porter.

Un valenciano y un asturiano, cada uno en un siglo y en un escenario diferente, figuran como los reyes del gol en el derbi. Vicente Guillot y David Villa destacan como los únicos autores de un triplete en el duelo entre el Valencia y el Levante UD en primera división. Más de 40 años separan ambos registros. El delantero de Aldaia lo consiguió en Mestalla, en el primer enfrentamiento liguero entre ambos clubes, en septiembre de 1963. El “Guaje” firmó sus tres tantos en mayo de 2008 en el Ciutat de València. Aquel enfrentamiento se saldó con mayor diferencia en el marcador en la historia de todos los derbis. En ambos casos, los valencianistas alcanzaron los 5 goles.

Vicente Guillot desplegaba un estilo personal e intransferible, basado en su depurada técnica y una extraordinaria habilidad en el control y en la conducción del balón. Formado en el filial, pronto dio el salto al primer equipo. No respondía a la figura estereotipada del delantero rematador que aguardaba en el área su oportunidad. Guillot se las bastaba para iniciar y culminar la jugada. Su principal virtud radicaba en una capacidad endemoniada para regatear en corto y zafarse de los defensas. Cuando el balón caía en sus pies, todo era posible.

Su irrupción en la élite le abrió las puertas de la selección española a principios de los años 60. Una grave lesión de clavícula le impidió gozar de mayor continuidad, después de haber deslumbrado con una actuación formidable en el Bernabéu. Esa tarde logró 3 goles ante Rumanía en su carta de presentación como internacional. Guillot era un valor en alza, de enorme creatividad, que se colaba hasta la cocina y al que, en más de una ocasión, los rivales no tenían más remedio que derribarle. Su fama para provocar penaltis era proverbial.

Crónica del diario publicada el domingo 29 de septiembre de 1963. / Levante-EMV

Guillot encontró su socio ideal en Waldo, ambos formaron durante muchas temporadas una pareja mítica, unida por el entendimiento futbolístico y la complicidad personal. Su contraste cromático añadía más encanto a un tándem arrebatador. El brasileño y el valenciano se entendían a las mil maravillas. Ambos jugaron como titulares en un equipo que conquistó la Copa de Ferias durante dos campañas consecutivas y la Copa de España en 1967, cuando Waldo se proclamó máximo goleador del campeonato liguero.

Vicente Guillot inauguró y cerró el marcador del primer derbi, disputado en Mestalla en la noche del sábado 28 de septiembre de 1963. Los otros goles locales llevaron la firma de Roberto Gil y Suco. El partido arrancó a las 10´45 h de la noche, y correspondía a la tercera jornada de la Liga 63-64. Llenazo, sobre todo en la gigantesca grada de General de Pie ubicadas tras las porterías. En los banquillos se sentaban Pasieguito y Quique, compañeros en su día, centrocampista y portero del Valencia campeón copero de 1954, respectivamente. El técnico de Hernani llegó a jugar en el conjunto granota a finales de los años 50 antes de colgar definitivamente las botas. Aquella era su primera campaña como entrenador con el primer equipo de Mestalla, aunque fue destituido en el ecuador del campeonato y relevado por Mundo, otra leyenda de la entidad.

Si el triplete goleador de Guillot se produjo en los primeros compases de la temporada, el de David Villa tuvo lugar en la recta final de la Liga 2007-08. Un paralelismo une ambos registros: el asturiano también inauguró y cerró el marcador, como había hecho 45 años antes el de Aldaia. El Valencia vivió una campaña plena de altibajos, coqueteó con el descenso, anduvo fatal en la Champions, pero conquistó la Copa. Los movimientos sísmicos internos afectaron a la entidad que presidía Juan Bautista Soler hasta provocar su dimisión. Agustín Morera tomó el relevo. La campaña la inició Quique y la finalizó Voro. Entre medias, estuvieron Óscar Fernández y Koeman. Con el neerlandés llegó el título copero tras apear al Betis, Atlético de Madrid y Barcelona, en un camino brillante que se culminó contra el Getafe en la final.

En una plantilla de enorme calidad, destacaba la capacidad rematadora de David Villa, su enorme facilidad realizadora le permitió consagrarse en la selección española que, poco después, conquistó la Eurocopa en Austria. El delantero valencianista llegó como un cohete a la cita internacional. En el Ciutat de València se desmelenó ante un rival hundido en la clasificación y acuciado por múltiples problemas internos. Para el Valencia, el derbi fue un paseo que liquidó sin problemas. Le acompañaron otros dos paisanos en la faceta goleadora: Mata y Angulo. Aquel triunfo significó un hito en la historia del derbi del Cap i Casal, porque era el primero logrado por los de Mestalla en feudo blaugrana después de 4 visitas, dos a Vallejo en los años 60, y otros dos al Ciutat. La racha crecería con cuatro más en temporadas sucesivas.