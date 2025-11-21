Opinión
Construïm l’alternativa
“Construïm l’alternativa” va ser el lema del Congrés Constituent de la Intersindical Valenciana, celebrat l’11 de maig de 2002 a l’IES Benlliure de València. El cartell del congrés, amb els logos de l’STA, el PUT i la Federació STPV, simbolitzava la voluntat de posar en marxa un sindicalisme de classe, valencià, feminista, autònom, assembleari i arrelat a la realitat del nostre país. Des d’aleshores, els congressos han encadenat lemes que reflecteixen la seua evolució i creixement: “Projectem el futur, consolidem l’alternativa”, “Una alternativa de futur”, “Juntes millor”, “Creixent” o “La nostra veu, la nostra força”. Ara, amb el VII Congrés que se celebrarà a Gandia (La Safor) del 21 al 23 de novembre, sota el lema “El sindicat valencià, la força del poble”, aquell camí iniciat fa més de dues dècades entra en una nova fase de consolidació i maduresa.
Al llarg d’aquest temps, Intersindical Valenciana ha demostrat que un altre sindicalisme és no sols possible, sinó necessari. Un sindicalisme de classe que té com a eix central la millora de les condicions laborals i de vida: salaris i pensions dignes, ocupació estable i saludable, reducció de la jornada laboral, conciliació real, eliminació de totes les discriminacions i un repartiment just de la riquesa. Però també un sindicalisme que entén que els drets laborals són inseparables dels drets socials. Per això defensa un habitatge digne i assequible, uns serveis públics potents i universals, la protecció del territori davant l’especulació, la sobirania fiscal i l’aprofundiment del nostre autogovern.
La valencianització de les relacions laborals és un altre pilar fonamental: necessitem un marc propi que reconega la realitat del País Valencià i impulse un model productiu sostenible, diversificat i generador d’ocupació de qualitat. Aquesta perspectiva s’ha projectat també en els espais estatals i internacionals, aportant una veu pròpia, construint aliances i defensant els drets de la classe treballadora en un context global sovint hostil als nostres drets individuals i col·lectius.
La coordinació de les lluites amb els moviments socials és una altra senya d’identitat. Quan el sindicalisme camina al costat del feminisme, l’ecologisme, els col·lectius LGTBI, les persones nouvingudes, el moviment per l’habitatge, les plataformes en defensa dels serveis públics, les defensores de la llengua i la cultura, les lluites territorials o els espais per la justícia social, es construeix un horitzó compartit de transformació. És en aquesta confluència on es multiplica la força col·lectiva i transformadora, i s’avança cap a una societat més justa, més lliure i més igualitària.
El camí recorregut en aquests anys és immens i sòlid. Amb nous sindicats, més afiliació, més delegades i delegats i una presència creixent als centres de treball, Intersindical Valenciana s’ha consolidat com una alternativa real per a una part cada vegada més ampla de la classe treballadora i de la societat valenciana. El model sindical que representa és una eina col·lectiva, democràtica, combativa i transformadora, útil i necessària per avançar en l’emancipació de la nostra classe i del nostre país. Així ho evidencien els documents que es debatran al VII Congrés: una alternativa que continua construint-se cada dia, amb fermesa i esperança, i amb la força del poble.
- La obra de la gigafactoría entra en su recta final para empezar a producir en 2026
- El mega centro comercial de Turianova ya tiene fecha de inicio
- Kiat Lim declara un conflicto de intereses con su padre Peter Lim en el Valencia CF
- Las temperaturas se desploman en València para una semana de frío histórica
- Amenaza de muerte y estampa su coche contra el de una doctora en el centro de la Coma por no firmarle una baja
- Comienza el anclaje de los pilares de la futura cubierta del Nou Mestalla
- ¿Se puede saber a qué hora salió Maribel Vilaplana del aparcamiento tras la comida con Carlos Mazón?
- Carbonell lanza su última propuesta para la Zona de Bajas Emisiones: estas son las medidas