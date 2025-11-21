Un poco más de Corredor

Aprovechando el último acto de Quiero Corredor, de momento, conviene hacer una breve reflexión sobre aquellos consensos esenciales que permiten construir mayorías en las sociedades maduras. Lo digo porque recuerdo que nadie lloró por la desaparición del Banco de Valencia, Bancaja, CAM o Canal 9, ni tampoco por la mala venta de nuestra principal institución civil, el Valencia CF. A pocas horas del derbi, y por mucho empeño que pongamos, por ser suaves, es evidente que el Cap i Casal no es ni de lejos Manchester desde el punto de vista futbolístico. Basta observar la posición en la tabla de ambos equipos, pese a que los dos clubes ingleses también pertenecen a propietarios nacidos muy lejos de sus estadios. La familia estadounidense Glazer controla el United, mientras que del City responde el príncipe emiratí Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, sin embargo, ninguna de estas gestiones ha deteriorado, sino más bien potenciado, sus respectivos proyectos.

Regresando al Corredor, no voy a poner en duda los nuevos plazos anunciados, porque no solo me gustaría creer firmemente que la conexión entre València y Alicante durará apenas cincuenta minutos y que llegar a Barcelona supondrá solo dos horas; de hecho, estoy dispuesto a adquirir los primeros abonos que salgan al mercado y regalarlos entre mis seres queridos. Sin embargo, como las palabras se desvanecen, sería conveniente empezar por aquellos acuerdos urgentes e imprescindibles. Porque, pese a compartir la primera fila del Roig Arena ministros del Gobierno de España y vicepresidentes del Consell, seguimos más de un año después sin una comisión —mixta, conjunta o del tipo que sea— que aborde la reconstrucción de la dana con las garantías necesarias.

Y sin mencionar la necesidad de reclamar otras infraestructuras clave para atraer industria innovadora, impulsar la movilidad sostenible o fortalecer el turismo cultural. Reconozco que las expectativas ante cualquier evento son elevadas, pero pocos logran reunir a más de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil como el movimiento Quiero Corredor. Precisamente por eso, para que no ocurra lo de siempre, ese espíritu de consenso debería mantenerse más allá de los entrañables fastos pirotécnicos.