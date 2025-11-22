Un claro referente

Recuerda, Vicent Soler, en el 25 aniversario del asesinato de Ernest Lluch, 21 noviembre 2000, su documento, “La tercera vía económica”, en el que reivindica, desde el pensamiento post keynesiano, una apuesta por la libertad política, la eficiencia económica, la consolidación de la democracia y los esfuerzos de los poderes públicos en educación, infraestructuras y nuevas tecnologías.

Ya, en 1970, Ernest Lluch había llevado a cabo la dirección de la importante obra sobre, “L’Estructura econòmica del País Valencià”. Y, más tarde, “La via valenciana”, premio “Octubre”, 1976, en la que, nos señaló la importancia de la industrialización autóctona como eje de desarrollo de la economía valenciana, en una década, la de los sesenta, en la que el crecimiento industrial fue exponencial, llegando, en los setenta, a superar el 20 por 100 de la exportación española.

Era un lujo disfrutar de sus enseñanzas y de su tiempo, conocerlo y poder estimarlo. Su vigencia permanece entre nuestros afectos, tras veinticinco años de su asesinato, y con ello las múltiples enseñanzas e iniciativas que dejó entre los valencianos, comprometiendo hasta con su vida las ideas en las que creía. El magisterio de Ernest Lluch, aparecía en la exposición “Mestres de ciutadania”, que, en su recuerdo pudo visitarse en La Nau de la Universitat de València.

El papel activo de Lluch en la política valenciana atrajo a numerosos jóvenes universitarios valencianos, hasta que la política le llevó a la cartera del Ministerio de Sanidad, ofreciendo brillantes reflexiones políticas desde la tribuna del Congreso de Diputados. Antes, tuvo lugar su participación, junto a compañeros, de otros partidos y organizaciones, en la reunión, de los conocidos como “10 d’Alaquàs”, que tuvo lugar en la casa de ejercicios de los jesuitas, en este municipio, para reivindicar los derechos de la autonomía valenciana.

Ernest Lluch, se hacía de estimar, era afectuoso con quienes le conocían, a la vez que profundo y versátil. Nada le era ajeno, desde la historia del pensamiento a la construcción de un proyecto político, era un referente social. Por eso la noticia de su asesinato, conocida en las primeras horas de una mañana fría de aquel 21 de noviembre, hace 25 años, nos conmovió a todos, quienes, de una u otra manera conocíamos sus diferentes facetas, y hoy le recordamos con las palabras de Albert García, “el seu nom travessa les portes de l’oblit”.

En el acto de reconocimiento y homenaje a Ernest Lluch como Ministro de Sanidad, con motivo del 30 Aniversario de la aprobación de la Ley de Sanidad por la que se universalizó la protección a la salud como elemento básico del bienestar individual, se puso en valor nuestro sistema de salud como uno de los mejores del mundo, por lo que supone de garantía individual y cohesión social. Finalizado su paso por el Ministerio, regresó a la vida universitaria como Rector de la Universidad Menéndez y Pelayo, reivindicando, en palabras de Vicent Soler, la máxima libertad, igualdad y fraternidad.