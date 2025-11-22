Cosas que pasan. Podría ser un epitafio, pero es la frase de la semana, pronunciada en inglés. “Things happen”. Siempre me ha gustado. Es una expresión ómnibus, de esas que sirven para todo y para cualquier momento. Como ‘así es la vida’. Una tautología, dicen los sabios, o una verdad como un templo. La frase me produce tirria desde esta semana. No lo puedo evitar. Desde que Donald Trump la utilizó para justificar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en presencia del príncipe saudí al que la CIA considera responsable de la muerte atroz, para la que aún no hay cuerpo del delito: un clásico de las tiranías.

La escena de salón en la Casa Blanca deja dos mensajes. Nunca la política había exhibido tanto servilismo ante el poder del dinero. Es uno de los rasgos característicos de esta etapa histórica en que el capitalismo empieza a desligarse del liberalismo para encontrarse más cómodo en nuevas formas de autoritarismo, alojadas bajo las formas dulces de la democracia. Lo hemos visto en la aportación estadounidense a la salida de la crisis en Gaza. Y creo que lo veremos en lo que resulte en Ucrania.

El otro mensaje es el periodismo como uno de los últimos diques de la dignidad. Por ponerle nombre, Mary Bruce se llama la veterana corresponsal en la Casa Blanca de la cadena ABC que preguntó sobre el asesinato de Khashoggi ante los ojos del rehabilitado Bin Salman. “No tiene por qué avergonzar a nuestro invitado con una pregunta como esa”, le espetó el presidente. Y ella replicó con una cuestión sobre los intereses mercantiles del emporio Trump en Arabia Saudí. La osadía suele ser compañera necesaria de la dignidad.

Por ponerle nombre, Catherine Lucey se llama la corresponsal en la Casa Blanca de la agencia de noticias Bloomberg que preguntó a Trump a bordo del Air Force One por sus vínculos con el tratante de adolescentes Jeffrey Epstein y los archivos que no terminan de ver la luz. Recibió como respuesta: “Cállate, cerdita”. Cosas que pasan, podía haber contestado Trump si fuera gallego. Pero es sobre todo del resort Mar-a-Lago, donde pasa tanto tiempo, y sabe además que estas formas gruesas gustan a los suyos. Autoritarismo, machismo y lenguaje soez, tres clásicos de estos tiempos.

Mazón, en el Congreso de los Diputados. / ZIPI / Efe

No son realidades tan lejanas. No vaya nadie a mirar por encima del hombro lo que pasa en Estados Unidos. Todos estamos en esta pista de circo. Nos falta el domador. ¿Saben qué noticia de las muchas que dio de sí la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso de los Diputados ha sido la más visitada y el vídeo que más veces se ha visto? La retahíla de calificativos que le endosó Gabriel Rufián. Aquello de inútil, mentiroso, psicópata y no sé qué más. Así vienen los tiempos, cargados de espectáculo para gozar en la intimidad del teléfono móvil. Cosas que pasan. Y cosas que pasan más cuando uno dimite y no se siente responsable de casi nada de lo terrible que sucedió el 29-O.

Cuando los veredictos en los altos tribunales dependen de las mayorías ideológicas el mensaje no puede ser más corrosivo para el sistema

En Madrid están más acostumbrados a otro giro popular. “Pa’lante”. Así ha sido. El fiscal general ha ido pa’lante. Cuando los veredictos en los altos tribunales dependen de las mayorías ideológicas el mensaje no puede ser más corrosivo para el sistema. Los trumpistas locales pueden frotarse las manos. De momento, se cumplen todas las predicciones: el Supremo ha condenado al fiscal general. Falta por ver si luego el Constitucional lo absuelve y el círculo se habrá cerrado. El asunto contiene sin embargo más líquido oxidante para la democracia, porque parte de un bulo que su autor ha confesado en la sala. Quiero creer que cuando cinco magistrados deciden un veredicto con consecuencias tan radicales sobre una persona (salir del cargo y quedar marcado para toda la vida) es porque, si no pruebas, existen indicios contundentes para sostener que reveló datos privados de un ciudadano de a pie, circunstancialmente pareja de la presidenta madrileña, acusado de forrarse durante la pandemia y eludir a Hacienda. Aunque todo parta de un bulo, si vulneró los principios básicos, el fiscal debe asumir su responsabilidad. Lo que no se entiende es que no caiga ninguna responsabilidad sobre quienes empezaron el embrollo con una información falsa enviada a algunos medios, como se ha comprobado y confesado. Más erosión para la convivencia en estos tiempos tan villanos en que coges la prensa y pasas de lo de Mazón a la corrupción (presunta) de Ábalos y Cerdán o la de los cargos del PP de Almería, y te sale, como si estuvieras en la barra de la taberna: “Todos son lo mismo. Unos hoy y mañana, los otros”.

Necesito antioxidante. Lo encuentro en las mismas páginas del diario, este: en las cartas de los lectores, un vicio personal barato. Leo una de Jesús Asensi, de Algemesí. Ante la necesidad de entretenimiento constante, el pavor por el silencio y “la dependencia enfermiza” de los dispositivos móviles, propone una materia nueva: el aburrimiento. Una asignatura pendiente en los colegios que salvaría vidas. Tiene razón. Aprender a aburrirse. Al menos algo va bien, los gobernados (algunos) ofrecen más muestras de sensatez que los gobernantes. Cosas (buenas) que pasan, a pesar de Trump y los trumpistas del mundo.