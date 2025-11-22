Inversión e innovación para que la prevención de residuos sea real

La Semana Europea de la Prevención de Residuos vuelve a recordarnos una verdad sencilla, pero a la vez decisiva: el futuro sostenible empieza por ver cómo nuestros hábitos impactan en la sociedad en la que vivimos. Y no es un lema pasajero: es la base de la hoja de ruta del Consorcio Valencia Interior (CVI), donde trabajamos para que los residuos se conviertan en recursos que vuelven a nacer una y otra vez.

Y ello es posible porque tomamos como base los principios de la economía circular, que nos ha cambiado la mirada que tenemos hacia los residuos. Lo que antes era un problema, hoy es una oportunidad para prolongar la vida de los materiales, repararlos, reintroducirlos en nuevos procesos y aprovechar su valor tantas veces como sea posible.

Sus beneficios son claros: menos vertidos, menos presión sobre los recursos naturales, más innovación, más y mejor empleo local y territorios más resilientes. No es teoría; es una transformación que ya estamos impulsando desde los municipios de interior de la provincia de Valencia.

En esta línea, en la entidad supramunicipal que presido hemos iniciado las obras para mejorar la gestión de voluminosos y fomentar la preparación para su reutilización, con una inversión en naves e infraestructuras por valor de más de 5,6 millones de euros. El objetivo es ambicioso: dar una segunda vida a los enseres en buen estado y canalizarlos de forma adecuada, evitando que acaben mezclados con otros residuos o aún peor, sepultados en el vertedero.

Nuestro proyecto contempla una nave con taller para restaurar muebles y enseres, un espacio destinado a la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos, una nave específica para el tratamiento de colchones y una zona de preselección y segregación al aire libre. Y todo ello para identificar y separar aquellos objetos que puedan volver a utilizarse y tener una nueva vida.

Un reto compartido

El camino, sin embargo, no acaba aquí. Nos enfrentamos a un desafío constante: repensar soluciones para la creciente cantidad de residuos que llega a nuestras plantas de tratamiento. Necesitamos seguir apostando por una gestión moderna, inteligente y respetuosa con el entorno. Pero hay algo más profundo que ninguna infraestructura puede sustituir: la responsabilidad individual. Cada compra innecesaria es un residuo anticipado. Cada decisión de consumo importa. Por ello, invito a una reflexión: consumamos con criterio. Porque la sostenibilidad empieza en nuestras casas con cada decisión que tomamos.

El camino hacia un territorio más sostenible no depende solo de las infraestructuras o de la tecnología, sino de nuestra capacidad colectiva para asumir cambios reales. En el Consorcio Valencia Interior seguiremos liderando esta transformación con proyectos que priorizan la reutilización, la innovación y una gestión responsable de los recursos, pero el impulso definitivo requiere un compromiso firme de toda la ciudadanía. Si queremos un futuro más limpio, más eficiente y más justo, debemos entender que cada decisión cuenta. El CVI está preparado para avanzar. Ahora nos toca a todos caminar en la misma dirección.