La newsletter de Joan-Carles Martí: Saber lo que ha pasado

﻿Una noticia particularmente dolorosa nos interpela estas últimas horas. Una niña de seis años falleció en Alzira poco después de someterse a un tratamiento en una clínica dental; mientras otra menor —de cuatro años— atendida en el mismo centro y el mismo día permanece hospitalizada en estado grave.

La niña de seis años fue ingresada en urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida esa misma mañana en la clínica dental. Su reanimación resultó infructuosa.

Mientras la niña de cuatro años acudió al hospital con fiebre, vómitos y somnolencia tras el tratamiento, y fue trasladada al Hospital Clínico de València para su ingreso en UCI pediátrica. Tras conocerse los hechos, la Conselleria de Sanidad ha suspendido cautelarmente la actividad del centro odontológico implicado para investigar las causas.

Este episodio trágico pone en evidencia la seguridad en los tratamientos odontológicos pediátricos, la vigilancia de los protocolos de sedación o anestesia en menores y las garantías que deben ofrecer las clínicas privadas cuando trabajan con población infantil. Que una niña aparentemente saliera “bien” tras su intervención y luego se desplomara es algo poco habitual.

La investigación debe esclarecer aspectos clave como el tratamiento exacto que se realizó, los medicamentos o sedantes utilizados, los tiempos de observación post-tratamiento, el estado de salud previo de las menores y cualquier factor externo que pudiera desencadenar esta cadena trágica. Estaremos atentos.

