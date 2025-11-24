Los Javis, resulta que no eran siameses

Se han separado Los Javis, un giro de guion inesperado. Actores, directores y productores que lo hacían todo juntos desde hace 13 años, se les ha atragantado el famoso número gafe. Yo pensaba que eran siameses y resulta que no, han roto sin necesidad de un cirujano. Los javiólogos ya percibían hace tiempo grietas en el feliz monolito formado por Javier Calvo (34 años) y Javier Ambrossi (41), un tándem creativo impresionante e imprescindible en la cultura popular de la última década, dando pábulo a rumores de desavenencias. Fue ver al primero de ellos solo en la junta de vecinos que montó David Broncano para el programa de Rosalía, con Almodóvar, Alexia Putellas, Manuela Carmena, Carmen Machi y demás, y deducir que algo pasaba. ¿Distanciamiento? ¿Terceras personas? ¿Estaría Ambrossi en el casoplón que ambos compartían mirando la tele y deseando que la catalana cantase La Perla, ese himno al desamor cargado de chinitas contra un ex? La cuestión es que al día siguiente El País publicaba que la pareja se ha disuelto, si bien el entorno de sus miembros afirma que seguirán siendo muy amigos, y trabajando juntos en sus proyectos en marcha y en el futuro.

No hace falta ser Tonino Carotone, Me cago en el amor, para observar con escepticismo la posibilidad de que dos que fueron almas gemelas y han partido peras continúen trabajando como si tal cosa en productos culturales con un elevado nivel de implicación emocional. Ojalá ocurra, demostraría un grado de civilización supino y aseguraría la continuidad de un legado importante. De la dupla nació, primero como obra de teatro y luego saltó al cine, La llamada, una comedia musical ‘LGTBI cristiana’, con apariciones marianas incluidas mucho antes de que el catolicismo y sus misterios se pusieran de moda. En el estreno en 2017 de esta opera prima como directores, productores y guionistas, Ambrossi le pidió matrimonio a Calvo y recibió un sí por respuesta. Por la cinta estuvieron nominados al Goya de guion adaptado y dirección novel, Leiva lo ganó por la mejor canción. En la edición de los premios del cine español correspondiente a 2024 oficiaron como presentadores junto a Ana Belén, lo que da una idea de su meteórica carrera y el peso específico que han logrado en la industria audiovisual sin abandonar sus narrativas favoritas: la identidad, la familia, la espiritualidad, que aderezan con un humor gamberro. Entre ambas fechas firmaron series de repercusión internacional, multipremiadas, con legión de seguidores y elogiadas por la crítica como Paquita Salas, Veneno y La Mesías, y han creado empresas que dan trabajo a más de un centenar de personas.

«No hay que tener miedo a los cambios», dijo Ambrossi la semana pasada, en un intento de restar intensidad a una separación que ha desatado un aluvión de comentarios, aunque el omnipresente Pedro Sánchez todavía no se ha pronunciado. «Somos súper amigos. Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja, va a seguir siendo así», prosiguió. Que no nos van a hacer un Andy y Lucas, vamos, en la fase final de su último trabajo, y el más ambicioso: el largometraje La bola negra. Inspirado en el libro homónimo inacabado de Federico García Lorca y en La piedra oscura del dramaturgo y Premio Nacional Alberto Conejero, cuenta con un elenco deslumbrante en el que destacan Penélope Cruz, Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas, Antonio de la Torre, Natalia de Molina y Albert Pla. Para rematar la faena, la estrella de cine norteamericana Glenn Close se ha sumado a un proyecto que es «una reivindicación de Lorca desde un lado queer», dijeron en su presentación Los Javis, que pueden presumir de contar con la primera participación de la legendaria actriz en una producción española. Los elogios de Close al talento del dúo de directores, plasmados en las redes sociales, quedaron algo deslucidos por el bombazo de su separación.

No hay vuelta atrás. La revista Lecturas ha publicado que Los Javis han puesto a la venta por cinco millones de euros la casa de sus sueños, que construyeron en Pozuelo de Alarcón. Poco la han disfrutado, pues después de dos años de obras se instalaron en ella en 2024. Dotada de todos los lujos imaginables, desde cine a piscina y discoteca, fue concebida como un espacio creativo donde recibir a los amigos y a las musas. Allí celebraron una fiesta de Nochevieja que contó con Rosalía y en la que Ane Igartiburu dio las campanadas. Este año no han llegado como pareja a las uvas.