Memoria democrática en cómic

Los cómics representan un mundo artístico de gran aceptación entre el público joven y son un medio privilegiado para llevar a las aulas contenidos curriculares de interés formativo. Destacan por utilizar el dibujo y la palabra para recrear en imágenes sucesos históricos. De hecho, los grandes acontecimientos de la historia han sido reproducidos en historietas, desde la Roma clásica a la Revolución francesa, desde la prehistoria a la Segunda Guerra mundial. Un referente es la obra de Sergi Vich y su libro Historia en los cómics publicado en 1997, donde de manera documentada, expone las mejores obras de género histórico que hasta entonces habían sido ilustradas en tebeos o cómics. Esta manera didáctica de proceder es de sobra conocida y no representaría noticia alguna si no fuera porque en el relato de la transición política y de la constitución del 78 que dio paso a la democracia, se dejó en el olvido la dureza de la represión franquista y la ausencia de libertades que supuso la dictadura.

Durante la transición se volcó la atención en la reconstrucción de la convivencia y en la creación de un estado de bienestar, pero faltó un plan educativo que explicara el golpe de Estado y la sublevación militar que represalió y condenó al exilio a miles de compatriotas leales a la II República española. Y en estos momentos en los que jóvenes de estética neonazi, con la cara tapada y vestidos de negro, se manifiestan en Madrid, al igual que hacen otros grupos ultraderechistas en los campus de las universidades españolas exaltando la dictadura, hay que enfatizar la importancia de la labor educativa para hacer valer la memoria y conocer la verdad de lo sucedido a fin de que no vuelva a repetirse. Con este objetivo se impulsó el proyecto Lecciones robadas, el cómic de la Asociación Libros con Memoria, presidida por Luis Vivas Ramos, que ha reunido a un total de 39 dibujantes, hombres y mujeres, de gran veteranía y talento emergente, con trayectoria local e internacional.

La memoria democrática ha quedado dibujada y puede ser trasmitida en ese formato en las aulas. El resultado ha sido un logro artístico y estético de gran relevancia educativa. Los temas tratados reúnen una horquilla amplia: la censura, el exilio, las fosas, los campos de concentración de Franco, la psiquiatría, la educación y el papel de la Iglesia, los bebés robados, las brigadas internacionales, los refugios nazis en España, la represión de las mujeres, la persecución a los homosexuales y el legado de la ultraderecha. En la obra han participado figuras veteranas de la ilustración como son Juanfer Briones, Ivan García Aguado, Jean Marie Mínguez, Héctor Villajos, Manuel Granell y Pepe Gálvez, entre otros más. Pero lo reseñable es haber contado con jóvenes que están iniciando su carrera profesional y que se han sumado al proyecto de forma ilusionante como Zaki, Alba López, Borja Bellver, Ariadna Ripoll, Moncho Nores, Loopy Teller, Pepa Sastre, La Marta o Aitana Aroca, por dar solo algunas referencias. Además, cuenta con la colaboración de destacados nombres en el ámbito de las creaciones y guiones de cómic como son Cristina Durán o Paco Roca.

En su conjunto el libro es un ejemplo de diálogo intergeneracional y enseña el modo en el que la memoria colectiva y la historia han de darse la mano para comprender que el hoy contiene el ayer. En la actualidad, con el auge de discursos antidemocráticos y de odio, es urgente llegar a las nuevas generaciones que solo han vivido en libertad y que, dada su ignorancia, adoptan una narrativa falsa que oculta las injusticias y los crímenes de cualquier dictadura. Es necesario recordarlo para entender el presente y poder orientarse en el futuro sin que se repitan los hechos trágicos del pasado. Hace falta llevar a las aulas rigor académico, reparación y justicia. Y sin duda el cómic resulta ser una excelente herramienta pedagógica.n