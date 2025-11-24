Reflexiones de un político con presbicia

Decía hace unos pocos días Gan Pampols que “el nivel en Les Corts es deleznable, me asombra que la ciudadanía lo tolere”. Hace tiempo que son evidentes los signos de intolerancia, llegando a darse casos de alergia severa. Escribía hace unos pocos días Alfons García que en política se es más sincero cuando te alejas.

Me alejo. Dijo hace 200 años Joseph de Maistre que “un país tiene los políticos que se merece”. Lo decía un reaccionario opuesto a la Ilustración y la Revolución Francesa. Dijo hace 200 años un romántico italiano como Alessandro Manzonni que pocas cosas corrompen a un pueblo tanto como la costumbre del odio. 200 años después los corruptos del odio son los reaccionarios que reniegan de las luces, la ciencia, el humanismo y la inteligencia.

Reconozco que la cercanía de la mirada desde un escaño te puede distorsionar la realidad. En el intercambio de argumentarios parece verse formas de gestionar lo común, cuando solo existe un intento de desgaste y burla. La burla es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio.

Los extremistas nos acusan a los demás de polarizar, las élites de ambición, Madrid de egocentrismo, los que piden elecciones allí de pedir elecciones aquí. Acusa, hazte oír, desgasta, chilla, viralízate, encárate, aparenta manos limpias y espera tu ola. No sé quién romperá el algoritmo de la política, pero resulta insostenible alimentar más este indigesto menú diario.

El PP es derecha con gaseosa. Los de más a la derecha quieren ejercer de gran reserva y rezuman a peleón avinagrado. Alertaba hace unas semanas el profesor John Gray que el problema ideológico de la izquierda muchas veces es predicar “un tipo de hipercristianismo vacío de trascendencia y perdón”.

La prensa mira. Alguna resiste. A menudo critica. Otra es juez y parte, porque sentencia o porque espera al que reparte. Como hace 200 años aún queda quien elogia al poder, porque se lo cree o porque forma parte. Siempre es vergonzoso el elogio a la autoridad competente, pero más lo es a la autoridad incompetente.

Me vuelvo a acercar y ves que acecha la desigualdad. La de afuera. La que pierde la esperanza. La de no llegar a principio de mes, la que necesita romper techos y construir derechos. La que quiere asegurar un techo y conseguirlo como un derecho. Si no se actúa será peor. Después del peligro de la desigualdad viene la irrelevancia.

Decía Napoleón, hace 200 años, que un líder es un distribuidor de esperanza. En la Comunitat Valenciana de momento lo que se distribuye desde lejos son cargos. La esperanza y el líder de cerca no se ven.

Hay quienes no se sienten a gusto y se ven amenazados viviendo en un país que apuesta por el progreso y la igualdad. Están claramente localizados y ellos mismos se encargan de que sea fácil identificarlos. Muy al fondo a la derecha.

No conozco otra manera de mirar con esperanza si no lo hago desde la mirada progresista de la política, aunque deba pedir disculpas por no poder hacer más desde la mirada de un escaño. La política progresista es darle poder a quien no tiene poder. Es confiar que eres parte del futuro, de que te ayudarán en el camino, tengas lo que tengas y vengas de donde vengas. El progresismo es no sentir miedo ni necesitar odio. Hay días que necesitas recordarlo para convencerte de que solo desde la política se puede acabar con lo deleznable y lo intolerable que lo atrapa todo. Aunque me cueste verlo de cerca.