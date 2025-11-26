De Bill Gates al matadero

“Los animales domesticados siempre están en unas condiciones de hacinamiento y de insalubridad que jamás se darían en el ecosistema. Una vez más, usar a los demás animales ha provocado una grave enfermedad de las que se les hace responsables, evitando reconocer que la base del problema ha sido la propia domesticación”, sentencia la bióloga valenciana Rosa Más.

“El mundo es vulnerable a una gran epidemia” declaraba Bill Gates a la BBC en enero de ¡dos mil diecisiete!

Nueva alerta por gripe aviar.

“El problema con los virus es su alta capacidad de mutación”, opina la nombrada docta conocedora.

La primera pandemia de gripe aviar (H5N1) se remonta al año dos mil veinte, hace tan sólo cinco años, siendo identificada anteriormente, en mil ochocientos setenta y ocho. Aves acuáticas, patos y gaviotas generalmente se citan como los orígenes Ante la actual alarma, ¿qué pasa con las gallinas? ¿cómo reaccionan al encierro preventivo desde el mes de julio cuando más de dos millones de aves en toda España fueron al matadero?

¿Influenza cíclicamente instalada en el sector primario?

Apuntar que las palomas poseen un componente que las inmuniza ante este virus.

“Mantengo los dedos permanentemente cruzados para que no nos llegue una gran epidemia como la gripe en los próximos diez años”, confesó Gates el supermillonario cofundador de la empresa tecnológica estadounidense Microsoft, el día uno de enero del año dos mil diecisiete. ¿Qué aflora en el horizonte de la OMS (Organización Mundial de la Salud) a corto, medio y largo plazo?

En el ámbito rural siempre ha habido gallinas, gracias a ellas la economía doméstica subsistió. Ahora, ante un nuevo envite, las fuerzas flaquean y la penuria se instala por el virus, planteando otro abandono de territorios campestres en una España despiadadamente vaciada.

Sin biodiversidad ni ecosistemas, ¿qué posibilidad de vida humana hay en el planeta? ¿Un mundo sin aves? ¡Insostenible! ¿Crear aves biotecnológicamente para la distopía que se avecina?

¿Qué seguridad existe en la manipulación de los virus cuando recortes de financiación influencian la toma de decisiones determinantes en experimentos con microorganismos letales? ¿Errores humanos o juego de estrategias?

“La gripe aviar, altamente patógena, es una enfermedad que ha salido de los corrales, no ocurre en la naturaleza, tiene su origen en la domesticación de los animales”, añade la citada científica. “Si bien ciertamente, la explotaciones industriales son más propensas a diseminar la enfermedad debido al gran número de animales que mantienen en poco espacio”.

¿Alguien en la industria, en la distribución y demás procesos de la cadena alimentaria, e incluso en el terreno del consumo cotidiano, considera relevante que desde el quince de octubre de mil novecientos setenta y ocho exista una Declaración Universal de los Derechos de los Animales, o sencillamente se ignora a nivel consumo y se quebranta impunemente en lo manufacturero?

“Camaradas, ¿qué sentido tiene vivir como vivimos? Hay que reconocerlo: nuestra vida es desgraciada, laboriosa y corta. Nacemos, nos dan sólo la comida necesaria para seguir respirando, y a los que estamos en condiciones de hacerlo nos obligan a trabajar hasta el último aliento, y en el instante en el que nuestra utilidad llega a su fin se nos sacrifica con una crueldad espantosa” declara uno de los personajes en la fábula novelada “Rebelión en la granja” del escritor y ensayista británico George Orwell, quien repelía la crueldad hacia los animales.

Bill Gates hace ya ocho años invirtió setenta y cinco millones de dólares junto a otro magnate asiático en empresas de “carne vegetal” a base de soja, proteína de guisante, habas y grasa de plantas, libre de hormonas, de ingredientes artificiales y de antibióticos. El mencionado filántropo super ricacho declararía que “algunas veces, cuando logramos un gran éxito, como los antibióticos, nos volvemos complacientes”. ¡Es el negocio farmacéutico compañero Bill! ¡el negocio! tú bien sabes de eso. “¿Por qué se suministran antibióticos a un animal aún sin estar enfermo?”, preguntaba.

“La pandemia que se nos viene encima es la hambruna para quien no tiene dinero” mensajean por una plataforma en línea.

¿Existe seguridad en la investigación de parvovirus letales cuando influyen interesadas transacciones al más alto nivel? ¿Por qué no se alertó de los “graves fallos de seguridad en instituciones que realizaban trabajos relacionados con el ántrax, que es una bacteria, y la gripe aviar” en el año dos mil diecisiete que posibilitaron situaciones de alarma global?

“Las aves acuáticas migratorias, sobre todo los patos salvajes, son el reservorio natural de los virus de la gripe aviar (un grupo de subtipos del virus influenza A)” informa Rosa Más. Estas actúan como portadoras pero “en ellas no suele provocar enfermedad”, o, si ocurre, es leve. En China, hace veintinueve años, un ganso de granja fue la primera ave diagnosticada con la nueva cepa H5N1 causante de “la mortalidad de gran cantidad de especies y también de mamíferos”.

¿“Virus mutantes” como dragones de poder para “Juego de Tronos”? ¿Experimentos biogenéticos boomerang? ¿Selección de individuos?

“En las aves las puestas han pasado de treinta huevos al año a unos trescientos”, recalca Más. Los pollos “broiler”, -de engorde-, “tan pesados que apenas pueden mantenerse en pie” funestamente son “mucho más vulnerables a los agentes patógenos” y todo cuanto eso conlleva.

¿Por qué se elude “la solución sencilla al alcance de todo el mundo, de dejar a los demás animales fuera del menú”? ¿Por qué no se opta “por cereales, legumbres, hortalizas y frutas locales, de temporada y libres de agrotóxicos”?

Al-Ma´arri, filósofo, librepensador, precursor del veganismo y poeta sirio nacido el siglo primero de nuestra era, en su poema “Ya no robo a la naturaleza” versificaba: “No comas injustamente los peces que el agua ha entregado, y no desees como comida al cuerpo de animales matados”.

Albert Einstein, físico alemán, vegetariano en su última etapa vital estableció que: “El ser humano no nació para ser un devorador de carne”. Muchos siglos antes, Pitágoras, matemático y filósofo de la antigua Grecia, consciente de la sincronía y entronque de todos los seres vivos, fue vegano.

“Si viviera en la pobreza extrema, con sólo dos dólares al día, me dedicaría a criar gallinas” dijo Bill Gates. La fundación Bill y Melinda Gates ha donado más de cien mil pollos vacunados a países en desarrollo, en el África subsahariana.

“Lo que propaga la gripe aviar es la cría de miles de animales hacinados y confinados en granjas. Sin las granjas de por medio, la gripe aviar jamás habría alcanzado los niveles de contagio a los que ha llegado, por mucho que un ave silvestre hubiera tenido contacto con una doméstica. La gripe aviar se cura cerrando granjas, no confinando aves” declara el activista antiespecista vegano Diego Nevado.

¿Hay subvenciones para acondicionar el encierro de las aves de corral? ¿Qué pasará con los certámenes avícolas? ¿Y con las granjas escuela? ¿Deshaciéndose de los animales mediante abandonos o sacrificios? ¿Ataque al consumo y aumento de la importación? ¿Grandes superficies multiplicando sus ganancias?

“Se expande tan rápido porque necesitan dinero rápido” pone otro mensaje en redes sociales. ¿Alimentos con tecnología 3D (tridimensional) saltando de los fogones de diseño a la cocina familiar? ¿Insectos y algas utilizados en procesados tendrán su momento estelar post virus?

En otoño decae la producción de huevos, las gallinas mudan las plumas necesitando todas sus energías precisando refuerzo alimentario con proteínas naturales. Viviendo al aire libre su ovulación merma por la menor exposición a la luz solar, -necesitan catorce horas de luz para la puesta-. En base a tal dato, ¿por eso en las macro granjas están con el alumbrado encendido hasta morir agotadas?

“Si eres alguien criado y matado para alimentar a los humanos, probablemente seas un pollo. Veintitrés mil millones de individuos se mantienen cautivos en granjas y otras instalaciones. Alrededor de sesenta y seis mil millones de pollos son sacrificados cada año desde el año dos mil dieciseis”, informa el zoólogo, vegano catalán Jordi Casamitjana.

¿Barbarie especista cuyo sanctasanctórum es el matadero?

“Cuando llegas al matadero, lo primero que te recibe como una bofetada es un olor nauseabundo, una señal de lo que está ocurriendo dentro de sus instalaciones”, refiere la joven voluntaria Raisa en una vigilia de pollos ante el matadero de Algemesí (València). “Para mí la peor parte es mirar a los ojos a esos animales”. Tal como novelaría Vicente Blasco Ibañez en “Arroz y tartana”: con “la locura del terror en los ojos”, así viajan al suplicio final las víctimas.

“Las vigilias son acciones poderosas porque nos conectan directamente con las víctimas del sector alimentario” declara la coordinadora de València Animal Save, María Jesús Puertes. Diez pollos de apenas cuarenta días de vida, víctimas de la manipulación genética y el engorde artificial salvaron la vida, no serán electrocutados y degollados aunque sanarlos es empresa difícil. Las vigilias documentan “la pesadilla que viven los animales todos los días al lado de nuestras ciudades”. Martirios silenciados y luego envasados al vacío con conservantes químicos para surtir un mercado convirtiéndolos en meros productos de consumo, cosificándolos, no seres “que querían vivir y a los que no les dieron esa oportunidad”.

Continúa relatando Orwell en su obra que entre los integrantes de la Granja Animal “corría el rumor de que se cercaría un rincón de la pradera grande para convertirlo en sitio de pastoreo para animales jubilados”, remembranza tal vez de “los santuarios que recogen historias de supervivencia, de valentía y ganas de vivir; con pasados oscuros, llenos de sufrimiento e indiferencia” transformándolas “en respeto, cariño y dignidad” hacia los animales acogidos, afirma Nevado.

“Los que más sufren son los pollos de engorde, criados exclusivamente para ser comidos (resultado de la ingeniería genética)”. Para albergar tan pavoroso negocio se crearon “instalaciones industriales a gran escala”. También esas otras “grandes granjas engañosamente llamadas camperas diseñadas para maximizar ganancias”, explica Casamitjana. Pollos de engorde “hacinados en espacio superpoblados”, sin poder extender sus alas, caminando sobre pisos cubiertos de heces y orina a los que se les corta el pico y las garras para evitar el canibalismo por estrés. Una enorme industria que mueve millones sin consideración alguna por los pollos de engorde que surtirán a firmas de comida rápida o superficies comerciales. “Algunos pudieron haber sido capaces de moverse un poco en pequeñas granjas de patio trasero y comportarse cerca de cómo deben comportarse los pollos” pero la inmensa mayoría “vivieron toda su vida en pequeñas jaulas en granjas industriales”. Padecen dolor desde su primer aliento -si es que no han sido triturados al nacer-, tienen deformidades, problemas cardíacos y dificultades respiratorias, su espalda es horizontal, patas más cortas y músculos pectorales mayores.

El día diez de diciembre, desde hace veintiocho años, se celebra mundialmente el Día Internacional de los Derechos de los Animales celebrado por millones de personas. En el País Valenciano se celebrará: Alacant, València y Castelló

Antonio Gala literato español al que una docena de protectoras de animales pusieron su nombre confesaría: “Ha llegado un momento en que soy incapaz de extinguir una vida. Comerme a un animal que he conocido y he tratado sería como comerme a alguien de la familia. Algunas noche sueño con los ojos limpios de los animales, sus ojos inocentes que sí lloran”.