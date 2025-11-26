El cimiento de la libertad

Puede que no sea la única ocasión en la historia en que sucede. Pero sí que, en este tiempo, lo que más nos inquieta sea su alcance global y la rápida velocidad de su transmisión. La mentira y sus derivadas campan a sus anchas. Nos rodean, inundan nuestros correos electrónicos, invaden nuestros espacios más íntimos, como la mensajería telefónica, y se adueñan como gota malaya de nuestro pensamiento. La verdad, en las relaciones interpersonales; y la veracidad, exigible a los profesionales y a los medios de comunicación; se han convertido en especies a extinguir por parte de una élite tecnológica que les ha puesto cerco. En la actualidad, ya son valores que somos incapaces de asegurar, lo que nos condena irremediablemente a un fracaso social y político de incalculables proporciones.

Hace décadas nos resultaba difícil formarnos una opinión libre sin recurrir a varios periódicos, emisoras o canales de televisión. Y eso continúa hoy siendo así, según la línea editorial del grupo que controla cada medio. Sin embargo, esta situación se ha ido agudizando hasta llegar a límites en los que nos resulta muy difícil encontrar información objetiva porque vemos con alarma, en demasiados medios de comunicación, cómo se deforma la realidad o se miente descaradamente ‘sin filtro’ de ningún tipo. Cierto que aún tenemos la opción de seleccionar aquel del que más nos fiamos.

El problema se agudiza cuando nuevos medios, con el disfraz de una tecnología disruptiva, penetran a través de las aplicaciones móviles. Con un chaparrón de noticias y opiniones, mezcladas con hechos o sucesos, unos reales otros medias verdades y otros directamente falsos, generan confusión, engaño y desinformación. A esto se añade que hay cada vez más influencers generando contenidos, que se ofrecen a miles o millones de seguidores, como mensajes elaborados y emitidos con una gran capacidad de convicción. La mentira, los bulos y la desinformación persiguen fines e intereses que no solo no buscan el bien, sino que pretenden generar recursos económicos para quienes los emiten y propagan. Y también en tantos casos pretenden transmitir ideas, cercanas o incluso propias, de ideologías que son claramente contrarias al orden constitucional.

En este contexto de desinformación y manipulación, un grupo de periodistas, medios de comunicación, personal investigador universitario y entidades sociales hemos constituido una Mesa de Trabajo con el objetivo de fortalecer el periodismo responsable y la difusión de información veraz, libre y contrastada. Y la hemos iniciado con la publicación de un Manifiesto de y para la Sociedad Civil. Denunciamos la creciente oleada de desinformación en el entorno digital y su impacto en la calidad del debate público y la convivencia democrática. Los principales propósitos de esta Mesa o Plataforma de trabajo, como un espacio de encuentro y cooperación entre distintos actores del ecosistema mediático y académico, con la misión de combatir la desinformación desde una perspectiva ética y profesional, tiene estos propósitos principales:

Fomentar el diálogo entre medios de comunicación, periodistas, instituciones académicas y sociedad civil para establecer estrategias conjuntas contra la desinformación.

Promover el cumplimiento del Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo 2024/1083 sobre la transparencia informativa y la responsabilidad de las plataformas digitales.

Impulsar acciones pedagógicas que conciencien a la ciudadanía sobre los riesgos de la desinformación y la importancia de la verificación de datos.

Identificar y denunciar prácticas de manipulación informativa que atenten contra los principios del periodismo ético y el derecho a la información.