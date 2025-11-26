La educación social contra todas las violencias hacia las mujeres

Todas las violencias. Ni una violencia, ni dos… todas las violencias, que no son pocas. Solo hay que asomarse a los medios de comunicación para encontrarse noticias que indican el retroceso en derechos y el incremento de las violencias contra las mujeres de manera sistemática:

La violencia física y los asesinatos machistas están en la cumbre del iceberg, aunque muchas veces pasan desapercibidos y se quedan como un dato más dentro de la página de sucesos.

También las agresiones sexuales, de las que hay un incremento muy preocupante en los rangos de edad de la niñez y la adolescencia.

La pornografía se ha instaurado entre los chicos y chicas en sustitución de esa formación afectivo sexual que, en demasiadas ocasiones, nunca llegan a recibir, ni por parte de las familias, que se ven apuradas para hablar de estas cosas, ni por parte de la institución educativa, muchas veces limitada por no tener los medios, ni económicos, ni de profesionales que puedan acometer estos temas, o por el famoso pin parental que ya es el colmo del absurdo…

La violencia psicológica , que no se ve pero deja huellas difíciles de superar.

Ya no es que nos siguen matando, porque siguen habiendo alrededor de 50 feminicidios cada año en nuestro país, es que cada vez que se niega esta realidad es otra agresión que sufrimos todas… Ahora resulta que el tipo que cometió el último asesinato machista lo hizo porque la quería a morir, y por eso, porque era suya, le asestó 50 puñaladas. Lo que es peor y más grave, si cabe, es que sean personas con cargos políticos de relevancia, quienes incluso justifiquen el crimen, quitándole importancia a la asesinada y dándosela al verdugo… Totalmente inaceptable.

La violencia obstétrica, que por aquello de la objeción de conciencia en el tema del aborto, vuelve a la palestra careciendo de una mínima sensibilidad. En el protocolo de aborto terapéutico de la región de Murcia, se obliga a las mujeres que se someten al mismo a pasar dos días en su casa con el feto fallecido antes del expulsivo en el hospital, poniendo en riesgo la salud física y emocional de estas mujeres.

La sociedad no puede quedarse impasible ante estas realidades que nos deben llevar a una reflexión profunda, en la que debemos trabajar conjuntamente todas y todos, sensibilizando, concienciando, sanando, buscando soluciones…

Y para llegar a esas soluciones, no solo es necesario legislar sino que necesitamos a todos los hombres a nuestro lado, dejando de normalizar las violencias.

Urge tomar las riendas de estas realidades para cambiarlas. Todas y todos debemos apostar por ese cambio y la Educación Social, como pieza fundamental dentro del sistema educativo, del social, incluso del sanitario, va a seguir trabajando por ello.