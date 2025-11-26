Algunos lectores recordarán que hasta no hace mucho tiempo, poco más de lo que llevamos de siglo, la inmigración en estas tierras provenía de zonas áridas peninsulares, eran xurros o castellans. Como hoy latinos, europeos del este, asiáticos o africanos, aquellos también fueron rechazados, en un principio accedían a los trabajos que nosotros, valencians de soca i arrel, no queríamos o podíamos hacer. No quisimos ver que el tío Alonso iba a vendimiar a Francia; o que al tío Luis del Toro lo queríamos. Estos xurros o castellans eran manchegos, extremeños, andaluces… de Espanya.

Incluso si naciste en otro pueblo en el que jamás se hablaba castellano, eras foraster y por tanto indigno para ejercer algunos cargos. Sin ir más lejos yo era foraster en Museros, porque me crie en l’Olleria y eso era un demérito. Me negué a justificar mis orígenes. Experimenté que significaba para una parte importante de mi pueblo ser xurro o de fora aunque hubiesen nacido aquí. En la Facultad mi único compañero negro era Benjamín de Madagascar. Uno solo en toda la Facultad. Él me hizo ver que si viajaba a su país me mirarían tanto como lo miraban a él.

Se decía como certeza irrefutable que “ellos” no eran de fiar, no pagaban impuestos, acaparaban ayudas sociales, tenían más hijos que nosotros, incluso eran mal vistos los matrimonios mixtos. Alguna media verdad y muchísimas mentiras. Crecimos como pueblo gracias a ellos. Esa era la realidad, pero los despreciábamos y se lo hacíamos saber. Esto no era exclusivo de ningún pueblo, como bien sabrá el lector. Éramos racistas, nos gustaba lo exótico (aunque fuera de Teruel), pero que se quedara fuera. ¡Ojo estamos hablando del año 2000 no del 1000!

Era y es una prioridad social romper ese sentimiento falso y mezquino de separación por razón de origen o idioma. Se puede y debe usar el poder político en favor de la convivencia y felicidad de las personas; es el máximo deber. No se vencen inmediatamente resistencias sociales arraigadas, pero se logra; nosotros lo conseguimos.

Por eso duele ver como algunos políticos actuales, ponen sobre la mesa de negociación la vida de personas en razón del lugar de nacimiento. Es un muy mal comienzo para cualquier gobierno asumir estos argumentos. No es molt honorable. Que haya partidos cuya bandera sea el racismo en cualquier de sus formas es una indignidad intolerable, que además se ceben en los jóvenes califica la catadura moral de estos personajes, ávidos del poder que critican y parasitan; hijos de migrantes olvidadizos que rechazan a otros. Los argumentos contra los inmigrantes hoy, son calcados y tan falsos como antes siendo una infamia manipuladora cuando los usan políticos.

Sobre el 2000 Museros fue conocido por muchas inmigrantes (venidas allende España) gracias a una iniciativa de Caritas dirigida por la Obrera, Mari Carmen Carrasco que hizo una enorme (y nada reconocida) labor social. Se establecieron nuevos inmigrantes que, dinamizan con un nuevo impulso al pueblo. Hoy somos un municipio multiétnico como todos los de nuestro país. Tenemos muchas razas, creencias y colores conviviendo en paz, integrados, que aportan su diversidad enriqueciéndonos. Tal y como ocurrió en el siglo pasado, estos inmigrantes producen beneficios a nuestra tierra; son nuestros vecinos, compañeros y amigos.

Es inmoral e indecente ensañarse con personas que llegan buscando una vida más digna y mejor, tal y como hizo nuestra gente a lo largo de los siglos, recordémoslo no seamos hipócritas ni xenófobos. La inmigración no es el problema sino justamente la solución a una necesidad de mano de obra que no podemos cubrir. Dios no estableció fronteras, no las levantemos nosotros que no somos nadie.