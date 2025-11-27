Opinión
25 de novembre: contra les violències masclistes
Quan parlem de violència de gènere, sembla que només parlem de cops, pallisses i, al final l’assassinat de les dones i de les criatures majoritàriament a mans d’homes.
Si anem a buscar definicions, possiblement serà correcta, però es queda molt curta, perquè n'hi ha altres, moltes altres classes de violències que patim les dones. I totes tenen un denominador comú: Totes han estat assassinades per haver nascut dones.
Les dades, tant les oficials o les reals, sempre són fredes i obliden les tragèdies que hi ha al darrere. Dones insultades, colpejades, menystingudes, menyspreades, i així un llarg etc.
Al que portem d’any i segons dades oficials de la Delegació del Govern per a la violència sobre les dones, han estat assassinades trenta-huit dones i vint menors d’edat han quedat orfes de mare.
Si ens n'anem a les dades reals i segons el portal Feminicidio.net, i fins al dia vint-i-dos de novembre han estat assassinades huitanta-dues dones entre feminicidis i altres classes d’assassinats.
Una dada final i, aquesta és oficial: Des de l’any dos mil vint-i-tres fins al passat desset de novembre d’enguany, han estat assassinades mil tres-centes trenta-tres dones. Quan ho veus, senzillament fa por.
Però com deia al principi, no sols podem de parlar de violència de gènere quan parlem d’assassinats de dones. Hi ha moltes altres formes de violències. Malauradament per a nosaltres.
Hi ha una forma brutal que ajunta moltes classes de violència i és la prostitució. Un fenomen que concita massa complicitats masculines que volen impedir la seua abolició com a forma d’explotació màxima majoritàriament de dones i, cada vegada, més joves. Dones que han estat comprades als seus països d’origen amb falses promeses i després són sotmeses a viure en prostíbuls que, per a elles s’acaben convertint en camps de concentració. Dones obligades a mantindre sexe amb desconeguts a canvi de diners convertint-les així amb simples màquines de fer diners per als proxenetes. I no podem oblidar que l’Estat Espanyol és un dels majors consumidors de dones prostituïdes, normalment dones estrangeres en situació irregular.
Espanya és el primer consumidor de prostitució d’Europa i el tercer del món. Es calcula que hi ha entre unes tres-centes mil i cinc-centes mil dones prostituïdes a l’Estat Espanyol. Potser és que podria ser el negoci il·lícit més lucratiu després del de les armes.
També els cossos de les dones són utilitzats com a atuells (“vasijas”) per a la gestació per lloguer, eufemísticament, també anomenada “gestació subrogada”. Pretenen disfressar-ho com a altruisme, quan en realitat el que amaga o pot arribar a amagar és un florent mercat negre de ventres a la disposició dels qui no poden procrear per si mateixos. Un mercat negre de criatures a qui se’ls nega la possibilitat de conéixer els seus orígens reals i que són gestats en granges de dones a països com l'Índia, i Ucraïna on sembla que aquest negoci, il·lícit també, ha estat finançat la guerra.
La negació als drets sobre el propi cos de les dones pot portar implicacions molt dures per a la vida de les dones. I sí, estic parlant de la impossibilitat de poder interrompre voluntàriament l’embaràs en casos, per exemple de violació a una menor, o a una dona malalta. No seria ni la primera ni l'última dona/xiqueta que perd la vida per no poder parir en condicions.
Els cossos de les dones utilitzats com a camps de batalla i com a botí de guerres amb violacions, embarassos forçats per a neteges ètniques, raptes, segrestos, assassinats selectius, i un llarg etc. com vam comprovar a la guerra dels Balcans, a Palestina o al Sudan.
Segons dades de la fundació Mumford (dreta americana) han estat esterilitzades químicament per evitar la immigració als EUA unes cinquanta mil dones al Vietnam, vint-i-sis mil a l’Índia, cinc mil a Xile i a altres països com Bangladesh o Indonèsia. I elles no ho sabien!
La mutilació genital femenina és una altra forma de violència cap a les dones i les xiquetes, a les quals condemnen a una vida de malalties i dolor. El seu origen: Haver nascut dones.
Segons UNICEF, dos-cents trenta milions de dones al món han estat sotmeses a aquesta forma inhumana de violència masclista. I a l’Estat Espanyol és un fenomen que va en augment. Fins a juny d’enguany, s’havien detectat tretze casos.
N’hi ha altres formes de violències masclistes cap a les dones i criatures, però, espere que aquestes dades servisquen com a exemple de la situació actual que visquem les dones tant al món com a casa nostra.
Encara hi ha gent que nega aquesta realitat. I el més preocupant és que el jovent masculí afirma en un percentatge alt que els discriminats són ells per “culpa” del feminisme. Per a plorar, senzillament per a plorar.
Ens toca com a dones i com a feministes, fer molta pedagogia per a avançar cap a l’eliminació de totes les formes de violències masclistes que patim les dones només per ser dones.
Som moltes i molts i actuem com a formigues, sense parar per a evitar, sobretot, més assassinats de dones i criatures. En el camí ens trobem sempre perquè, ni podem ni devem parar-nos.
