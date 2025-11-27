Oportunidad perdida

Tengo una buena amiga que vive en Benetússer y que ha sufrido la dana con tanta intensidad que su familia política está viva de milagro. Lo suyo fue portada de diario y, aunque podría parecer que todo acabó bien, les ha quedado una huella emocional que será difícil de borrar. En su relato, cuando hemos hablado del tema, ha incluido en varias ocasiones el nombre de Laura Chulià, la alcaldesa de Benetússer, a la que mi amiga cita, no para evaluar su gestión, sino porque la ha visto viviendo junto a su pueblo la catástrofe, con el barro hasta el cuello, superada por la magnitud de lo ocurrido. Imagino que estar ahí, viendo cómo el agua lo arrasa todo, es lo más duro que afrontará nunca como política y como vecina. Pero además, Chulià ha tenido durante meses que dar la cara y ejercer de portavoz y defensora de un partido al que por vida le perseguirá la mala gestión de una catástrofe evitable en cuanto pérdida de vidas humanas

Laura Chulià parecía tener opciones de convertirse en síndica del grupo popular, tras la marcha de Juanfrann Pérez Llorca para sustituir a Carlos Mazón. Pero no ha sido así: los equilibrios internos del PP y, sobre todo, el perfil de Fernando Pastor le han cerrado la puerta, lo que confirma que el poder real sigue estando en manos de hombres, incluso cuando la paridad y el mérito empujan en otra dirección. Pastor, más cómodo para Vox y la ultraderecha, resulta la pareja de baile ideal para estos nuevos tiempos en los que los populares deberán pasar por el aro de las exigencias de la ultraderecha.

La elección del síndic del grupo popular, sin embargo, no parece la más adecuada si en la hoja de ruta de Pérez Lorca está reconciliarse o al menos tender puentes con las víctimas de la dana. ¿Quién mejor para mostrar empatía desde la primera línea que alguien que conoce el dolor desde dentro? Por desgracia, ni la empatía, ni el trato respetuoso, ni la perspectiva de género parecen formar parte del equipaje del nuevo portavoz del PP. Baste recordar aquel debate sobre cambio climático y dana en Les Corts, donde Pastor no dudó en ridiculizar el atuendo verde de la diputada de Compromís, Paula Espinosa, recurriendo, para ello, al negacionismo y al sarcasmo con tintes machistas como respuesta ante una emergencia real. Veremos.