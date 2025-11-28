Opinión | Trencar l'enfit
Llorca: ser molt honorable es mucho
Ser 'president' de la Generalitat es el cargo de mayor honor para el autogobierno de los valencianos y hace falta reivindicarlo hasta la saciedad, tras la enorme degradación de los últimos 13 meses.
Juanfran Pérez Llorca ya es 'president' de la Generalitat. El de Finestrat ha llegado al cargo de mayor honor para el autogobierno de los valencianos tras conseguir reunir ayer los apoyos necesarios de Vox. Y digo que es el cargo de mayor honor, insisto, porque hace falta reivindicar lo que nunca debió degradarse tanto: la figura del 'president' y de la Generalitat. La autonomía valenciana, a diferencia de otras muchas otras, se logró en medio de una gran violencia, con sangre y víctimas mortales. Nos costó mucho, demasiado, tener autogobierno, como para ser arrastrado por el lodo como lo ha sido los últimos 13 meses.
Pérez Llorca será Molt Honorable tras pactar con Vox y después del gran tsunami político acontecido justo un año después del tsunami real, aquel que se llevó por delante 229 vidas. Si el 29 de octubre de 2024 será inolvidable por el enorme dolor que conllevó, el 29 de octubre de 2025, con los gritos de las familias en el funeral, fue el principio del fin del 'president' que no gestionó, de su equipo de asesores y quién sabe si de alguien más de su gobierno. Pero queda la pregunta clave: ¿lo será también de una manera de gobernar?
Pues sí y no, en función del color con el que se mire. Es diferente en tanto en cuanto Llorca inició su discurso ayer con una clara mano tendida a las familias de los fallecidos de la dana y un mea culpa (¿de quién?, preguntaron ellas) por los fallos acontecidos en la gestión de la tragedia. Marca también diferencias con ese importante paso adelante en la protección del valenciano, de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, frente a una ultraderecha enloquecida, miope y gritona en lo que a riqueza, derechos e identidad propias y colectiva se refiere. Y frente a lo que su antecesor hizo y dejó hacer.
Tenga los pies en el suelo
Pero, a cambio de cal, una de arena. Llorca le guiñó el ojo ayer a Vox en muchas ocasiones, demasiadas. Con la inmigración, con las políticas verdes... 'President', venimos de una catástrofe natural sin precedentes, no incurra usted en el mismo error de su antecesor de minusvalorar su territorio y lo que viene del cielo. No somos dioses, somos humanos, por mucho que sus socios se empeñen en arengas terraplanistas. Ser alcalde seguro que le habrá enseñado a tener los pies en suelo firme: ni comparta piso, no abuse de los tiktoks, ame el territorio que gestiona y sea transparente. Ser 'president' es mucho.
