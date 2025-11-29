¿Pasar página?

La investidura de Pérez Llorca intensificando los parámetros descarnados de la extrema derecha da cuenta de dónde nos encontramos. Y aunque no se haya escenificado el pacto ni sellado por escrito, las concesiones existen y van en aumento respecto a lo ya otorgado. No sé si alguna vez se produjo una sesión solemne en Les Corts más ideológicamente envenenada que esta. Porque supera a la anterior. Con la confianza y la credibilidad en las instituciones bajo mínimos, han encomendado su continuidad a la ampliación del fascismo en la Comunitat. Pero hay otra cuestión esencial, la cobertura de la infamia.

Pérez Llorca dijo en su discurso que lo primero que hará siendo president será pedir perdón a las víctimas. A continuación, exigió lo mismo para otros niveles políticos en clara alusión a la Administración General del Estado. Defina perdón, le diría yo. Porque no ha aclarado si se refiere a la incompetencia y negligencia en la actuación del Consell frente a la emergencia y sus consecuencias. Lo que implicaría entonar el mea culpa por haberle dado cobertura durante todo este año. Tampoco si reconoce que las muertes eran evitables. No sabemos si pide perdón por la banalidad, la infamia y las mentiras de su predecesor, a quien ha venido protegiendo. Mientras, lo que sí dejó claro es que se instala en los márgenes de su relato exculpatorio: la falsa responsabilidad del Gobierno de España. Así, y falta de concretar la dimensión real del perdón aludido, de momento parece una coartada. Algo que difícilmente se podrá sostener en el tiempo y, sobre todo, podrá depurar el dolor causado de una forma honesta.

Con el pecado va la penitencia. Dijo que quiere representar a toda la sociedad valenciana sin excepción, porque él es alcalde y sabe cómo se gobierna desde abajo, desde lo local. Y no lo dudo. Pero esto es otra liga. Máxime si no se dispone de una amplia mayoría que permita implementar las políticas para las que te votaron y, además, gobiernas atado de pies y manos a la ideología de un grupo minoritario y reaccionario. ¿Acaso los planteamientos de Vox son representativos de la mayoría social valenciana? Pues no. Sinceramente, veo muy difícil que Pérez Llorca pueda pasar página en estas condiciones, restablecer la legitimidad moral de nuestras instituciones y recuperar la confianza de la ciudadanía en ellas. Un daño tan profundo no se alivia con buenas palabras.