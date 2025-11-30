Opinión
La devoción de Vives
Es un libro de Historia y una biografía de Joan Lluis Vives este Sine querela, memòries (apòcrifes) de Joan Lluis Vives. Si a todo esto se añade que el autor, Francesc Blay, de Sueca, no busca la literalidad sino el sentido, tenemos varias pruebas de la solvencia de un libro que nos hace comprender las vidas de algunos personajes de la política y la cultura (entre otras muchas cosas) del momento.
Materia es lo que sobra: América se abre o la abren a Europa. El emperador Carlos ha capturado (en Benissanó) al mismo rey de Francia y articulado la mayor de las maquinarias de poder hasta entonces conocidas. La imprenta funciona a todo gas y las primeras remesas de protestantes hacen guardia para tomar al asalto el castillo interior o las galeradas del impresor.
El cuadro de conjunto parece avalar el hartazgo de las víctimas, en diversos sentidos: torneo teológico de modo que Vives comprueba que ni unos ni otros tienen demasiado interés en dejar de hacer el burro, con perdón. Aun así, hay un tráfico ordenado de espíritus jansenistas o erasmistas (el ídolo de Vives, salvo unos cuantos episodios donde no lo fue) educados y renovados como una casa recién pintada.
Gracias a que Vives se aleja de estos protestantes primerizos y de la reacción, nunca mejor dicho, de los católicos más intolerantes, es como Vives conserva la cabeza sobre sus hombros. O como se libra de ser convertido en un costillar a la parrilla, algo que les pasó a unos cuantos miembros de la familia Vives.
Basta hojear unas cuantas páginas del libro para disponerse a manejarlo como si se tratara de material rodado por la cámara, articular y limpiar y poner orden en el càsting. Y Blay ha rodado, con acierto y por momentos con pasión, (aunque Vives sea un mesócrata apacible, Fuster dixit) y, sobre todo, un preceptor de obispos y aristócratas y confidente de Catalina de Aragón y después de ganarse el pan o cobrar la lección, describir al buen cristiano.
Este Vives seduce. Siempre me he preguntado por qué Europa quemaba brujas y por qué nuestra Inquisición quemaba judíos o librepensadores. Respuesta: por qué no tienen que leerse tantas deposiciones, con perdón, de los reos y sus abogados.
- Conmoción en el hospital de Xàtiva por la trágica muerte de una médica de Urgencias
- La aparición de un tramo de la muralla romana en pleno centro redefine los límites de Valentia
- Pradas asegura que el día de la dana le ordenaron no molestar a Mazón sobre las 14 horas
- Almussafes prepara 600.000 metros de suelo para una factoría como la de MG
- ¿Donde está el 'tubo de luz' en la decoración navideña de València?
- Qué pasó en la clínica dental de Alzira: las cuatro horas bajo la lupa policial y sanitaria
- Recorrido y cortes de tráfico durante la Maratón en València
- Consternación en Cullera por la trágica muerte de la joven médica y socia de Santa Cecilia Eva Martos