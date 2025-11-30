Reflexiones tras el 25N

Con la memoria de este último 25N, es inevitable hacer una reflexión sobre la violencia machista, su resistencia a desaparecer o que -trágicamente- sus cifras aumenten. Está claro que algo falla y no somos las mujeres. Porque,

Mientras el incesante goteo de asesinatos machistas no haga a los varones replantearse por qué son siempre hombres los que asesinan y solo se preocupen de decir "Yo no".

Mientras su objetivo sea negar la violencia machista como algo estructural y se instalen en la comodidad de seguir pensando que esa violencia son decenas de "casos aislados".

Mientras no se pregunten por qué tantos varones ejercen una recurrente violencia sexual contra mujeres -pero no al contrario- y ello a pesar de que se sabe que el 90% de esa violencia permanece invisibilizada.

Mientras los varones crean la versión de los pederastas que pretenden que criaturas de 3 años les van provocando.

Mientras las familias callen o prefieran no ver la violencia sexual que se puede producir en su seno contra sus integrantes más vulnerables: niñas, niños, adolescentes…

Mientras se prefiera culpabilizar y avergonzar a las víctimas de esos delitos sexuales que cometen los varones.

Mientras se prefiera pensar que el escapar al ilegítimo control de tu pareja varón justifica el maltrato o el asesinato.

Mientras los varones se intenten convencer de que la violencia machista no existe, a pesar de que CADA DÍA hay noticias sobre pederastas, incluidos familiares cercanos, acosadores, maltratadores, agresores sexuales, violadores en manada, explotadores sexuales y reproductivos, torturadores, asesinos de parejas o exparejas, asesinos de mujeres prostituidas, asesinos de sus hijas e hijos para provocar el mayor dolor a sus madres, misóginos violentos con cualquier mujer que reclame sus derechos, misóginos acosadores en RRSS que insultan, agreden verbalmente, o amenazan con violencia física a las mujeres, especialmente si son feministas.

Mientras tantos varones mantengan un atronador silencio y no denuncien con decisión esa crueldad y enorme cantidad de violencia,. Algunos, por miedo al rechazo de su propio grupo; los más, porque esa violencia -con demasiada frecuencia sabida, pero negada- les beneficia sin tener que mancharse las manos de sangre.

Mientras se prefiera pensar que la violencia machista es un problema de las mujeres cuando es un problema de los varones.

Mientras todo eso pase…Las mujeres tendremos que salir a las calles cada 25 de noviembre. No como una celebración, sino como un grito de indignación: Para impugnar el control machista sobre sus parejas al que muchos varones se creen con derecho. Para reclamar nuestro derecho a la libertad. Para reclamar el derecho a que las mujeres sean respetadas por los varones en todos los ámbitos públicos y privados. Para reclamar nuestro derecho a espacios físicos y simbólicos libres de varones, por mucho que estos aleguen sentirse de nuestro sexo, cosa -por otra parte- imposible. Para reclamar el derecho a una vida libre de explotación sexual y reproductiva. Para reclamar que se prohíba la apología de la violencia sexual contra las mujeres a través del porno. Para que se tutele nuestro derecho a una vida libre de violencia sexual. Para que se tutele nuestro derecho a la vida.

Muchas mujeres se quejan amargamente de que cada 25 de noviembre sea el "día de la marmota". Pero es mucho peor. Porque el 25N no es una mera repetición. Es que nos faltan más mujeres asesinadas desde el noviembre anterior. A causa de varones que no están dispuestos a erradicar su violencia porque la clase política lo consiente, porque la clase política alienta que se niegue, porque la clase política no hace realmente nada para salvaguardar la seguridad y la vida de mujeres y niñas. Sencillamente, a la clase política ni le preocupan ni le interesan las mujeres.

Y eso lo tenemos que cambiar. Porque es ya ineludible y necesario que la voz de las mujeres se incorpore a la clase política sin estar mediada por los intereses de los varones.

Con ese objetivo, el próximo sábado, 29 de noviembre, el Partido Feministas Al Congreso (PFAC), celebra en Valencia su I Congreso, donde aprobará el ideario político con el que pedirá el respaldo social a la construcción de un mundo más justo, igualitario y vivible.

Juntas haremos historia!

Amparo Mañés Barbé es Secretaria General del PFAC