Josele Ballester, nacido en el Costa de Azahar

Amancio Sánchez se ha pasado media vida dando clases en el Club de Golf Costa de Azahar. Amancio ha sido el profesor paciente que ha empleado cientos de horas enseñando a niños salidos de la guardería y a mayorcitos con los que llegar a conquistar campeonatos de España. La última de las figuras que ha amanecido en el golf mundial ha sido Josele Ballester a quien una mañana, en el Costa de Azahar, después de verle un entrenamiento tuve la osadía de pronosticarle que en el futuro sería (Ballester(os). El tiempo ha dado razón a quienes le admirábamos cuando era un chavalín que regresaba al club después de ganar campeonatos de España desde las categorías más inferiores hasta aquellas en que ya desprendía olor a futuro gran campeón.

El vestíbulo del Club de Golf Costa de Azahar está adornado con las fotografías de niños y niñas que han dado honor nacional al club. En el gran panel fotográfico están juntos Carla Bernat y Josdele Ballester, campeones de España infantiles, trofeo ganado en Málaga. Ella fue noticia hace unos meses cuando ganó el Masters de Augusta Femenino. Él fue el primer español en ganar el campeonato USA de jugadores amateurs. Josele alcanzó ya el premio de poder participar en el Masters torneo que tiene cuatros nombres españoles; Severiano Ballesteros y José María Olazábal, ganadores en dos ocasiones cada uno y Sergio García y Jon Rham. Sergio es ahora es una especie de padrino de Josele. Compiten juntos en los torneos LIV, que se enfrentan económicamente a los que organiza la PGA estadounidense. Ballester tras sus años de firme aprendizaje en el Grao subió al campo de Borriol donde da clase el padre de Sergio. Allí continúo curtiéndose y ello le llevó a dar el paso a EEUU como amateur antes de firmar por la organización LIV, de sustento económico saudí.

Nombres más recientes tal vez ocultan los de las primeras figuras que nacieron en el club castellonense. En la lista de campeones de España figuran Vanesa Vinoli y Vicente Chuliá. Entre los golfistas que llagaron al profesionalismo también cuentan los hermanos Luis y Jordi García del Moral y más recientemente se proclamó campeona de España profesional Natalia Escuriola.

El Club Costa de Azahar fue fundado en 1960 y desde el comienzo procuró crear escuela para jugadores infantiles. De la mano de Amancio Sánchez, que hace unos años fue proclamado presidente de la entidad, han saltado a Estados Unidos, como Josele, varias muchachas que han buscado en dicho país su profesión en el golf y su carrera universitaria. Mas y Dávalos son dos apellidos castellonenses en el campus sofistico USA.

La escuela del Costa de Azahar tuvo una pequeña crisis. Cuando le socios decidieron acabar con una junta directiva, que no era la más eficiente, hubo elecciones y algunos de los derrotados llevaron a sus hijos al golf de Sergio García. Alguno de los que subió a Borriol volvió a bajar al Grao.

Josele está confirmando la carrera de éxitos que en la de algunos azaristas quedó a medio camino. Acaba de ganar torneo de Riad en el que ha mostrado la calidad que necesitaba conformar. Le admiré desde aquellos días juveniles en los que los golpes de “driver” hacían corto el campo. Ahora ha mejorado la forma de patear. Ha ganado en Arabia Saudí el primer campeonato se su carrera profesional que le ha reportado un millón de dólares. Josele ha heredado genes de campeón Su padre, José Luis Ballester, fue tres veces olímpico en natación y su madre, Sonia Barrio, ganó medalla de oro en Barcelona-92 con el equipo de hockey hierba. Josele es ahora, junto al vasco Rham, la alusión nacional de los aficionados al golf.