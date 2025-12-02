Hace pocos días asistí al acto institucional contra la violencia sobre la mujer en Rafelbunyol. Del discurso del alcalde, Francesc Albert, deduje que una de sus preocupaciones (y las posibles soluciones), que afecta especialmente a los más jóvenes, eran los canales de comunicación y su uso como herramienta de agresión. Si esto es así en Rafelbunyol, debe serlo también para los 8.132 municipios de España. Motivo suficiente para que se ataje con contundencia por parte de los poderes del Estado. No esperemos que quién gana con estos medios miles de millones deje de hacerlo.

En ese acto una jovencísima mujer (representando a los jóvenes) leyó un texto que hablaba de las sombras que sobre sus vidas se ciernen, desde muchos ámbitos, circunstancias, y por parte de actores de todo tipo. Me gustaría compartir contigo una reflexión, que pueda concienciarnos de este problema y por esa razón; hacernos intolerantes ante cualquier sombra en la sociedad. La Luz impide las sombras.

¿En qué sociedad vivimos cuando un o una joven tienen que padecer las sombras del miedo? ¿Cómo es posible que herramientas que pueden ayudar al hombre se conviertan en un peligro social? Analicemos si hay o no dejación de responsabilidades sociales y familiares. Si se ha exacerbado el yo elevando el egocentrismo a realización de la propia personalidad, incluso a principal motivo de desarrollo. Si destruimos la familia (concepto y función) cuyo principio no es una composición determinada, sino núcleo de afectividad y cooperación de la red social primaria, se arrancan las raíces y se elimina el refugio de la persona dejándola a merced de las corrientes.

¿Cómo podemos soportar que no sea seguro dejar a nuestros hijos o hijas con familiares, entrenadores, profesores o religiosos…? Permítaseme un desahogo sobre la pederastia; y en esto sigo al Maestro en san Lucas 17, 2-3. «Al que escandaliza a uno de estos pequeños más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar». ¡Ojalá no quede un pederasta sobre la tierra!

¿Cómo permitimos que un hijo o hija en el colegio, calle o redes sociales acose o violente a otro niño o niña de ningún modo? ¿acaso somos fieras salvajes? Nunca debe ocurrir, mas si ocurre, que se corrija inmediatamente, si no fracasamos como padres y humanos.

Si destruimos los anclajes del individuo perderá sus orígenes; y también su futuro. Somos humanos, no champiñones, necesitamos a otros para vivir. Intentar que la persona no tenga raíces sociales o religiosas de ningún tipo augura la dominación del rebaño, porqué buscará otros anclajes y se tornará algo que no es. Dominarán entonces los que sí saben que son.

¿Cómo puede ser que triunfe la mentira a sabiendas de que lo es? ¿Creer que los elefantes vuelan y no que el hombre camina por la tierra? No, no nos hemos tornado idiotas, no, simplemente queremos ser y vivir una fantasía onírica. El placer de lo imposible.

Desde el absoluto respeto a cada persona íntegramente. ¿Cómo es posible que una mujer (u hombre) no pueda amar a quién quiera en libertad? ¿Hacer uso de su cuerpo cómo desee? ¿Vestir cómo le guste? ¿Ser lo que quiera ser? ¿A quién molesta la libertad de nadie? Solo a sádicos o ignorantes. Sea hombre o mujer nadie es propiedad de nadie. Tampoco de los que llamándose cristianos (o de cualquier fe) imponen a la sociedad sus cánones ahormando a Dios a su conveniencia. La libertad es parte inherente e inviolable del hombre. Estoy seguro que precisamente Dios ama a todas y cada una de sus criaturas como son sin excepciones.