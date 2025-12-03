Opinión | Al tall al tall
Autonomia de fireta
Que Abascal done el vistiplau a la investidura de Pérez Llorca confirma les Corts Valencianes com un parlament de fireta: amb poca sobirania política i molta obediència canina. I que els valencians ho acceptem amb la naturalitat de qui tira dacsa a les gallines demostra la nostra mentalitat de colònia. A partir d’ara, en el govern valencià l’Executiu del PP proposa i l’Executiva de Vox disposa. Un gestionarà i l’altre governarà. Per si no ha quedat clar, recapitule passant ara de l’opinió a la descripció: Governar —del llatí ‘gubernaculum’ i del grec ‘kubernetes’— significa ‘el timó de la nau’; per tant, és sinònim de dirigir l’embarcació; una nau —País Valencià— que serà dirigida per Vox. Dit en romà palatí (de Palau de la Generalitat): per governar cal un programa, i si apliques el d’un altre i no el teu no governes, només gestiones. No em fa feliç escriure-ho, però Pérez Llorca serà l’administrador i Abascal el supervisor.
El discurs de Pérez Llorca, reblit de tòpics recurrents sobre el sant grial de la identitat valenciana, el negacionisme climàtic, la devolució dels menors migrants, etc., frega la clàssica arenga ultradretana. Un discurs ignorantó i provincià que multiplica les bondats que s’atribueix tant com les maldats que endossa, i que fa pensar que al País Valencià s’ha materialitzat la investidura del primer president autonòmic de Vox. El PP esdevé comparsa del partit ultra i el seu programa electoral paper higiènic. És el peatge pagat per poder recórrer el tram que resta de legislatura.
Sabem que un bon programa no garanteix un bon govern; però la història demostra que un pèssim programa assegura un pèssim govern. He dit govern? Rectifique. Ací no tenim un govern; tenim una gestoria. Governar és un verb que només conjuga qui mana i administra autònomament. Culpa del PP, diran. No solament. Aquest govern l’hem engendrat nosaltres, els valencians, amb la inestimable col·laboració dels abstencionistes. Potser per això diuen que els pobles tenen els governs que es mereixen.
