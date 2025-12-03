El emérito Mazón

1. Cosas del mundo de las pantallas. Me encuentro con que las noticias del día de Carlos Mazón y el rey emérito se suceden. Y empiezo a confundirlas. De alguna manera, Mazón es el emérito en la vida de su sucesor. Aquel cuyas noticias enturbian la nueva vida que pretende el nuevo president, que tiene difícil así desatarse del pasado. Me explico. Ayer, a Juan Francisco Pérez Llorca le duró la satisfacción plena tras su discurso de toma de posesión poco más de una hora, porque cuando aún estaban con los canapés en l’Andana de las Corts (en circuito cerrado, por cierto, que el aperturismo tiene límites) salían dos bombazos más alrededor del expresident. Uno procedía de la factoría de la instrucción judicial, con los vídeos inéditos de la llegada del coche de Mazón al Centro de Emergencias de l’Eliana a las 20.26 horas del 29 de octubre de 2024 y su entrada al edificio dos minutos después. Es un material que se ha salvado gracias a la responsabilidad de un funcionario público, ante la relevancia que las imágenes pudieran tener. Todo lo contrario de lo que ha sucedido con las cámaras del Palau de la Generalitat aquella tarde. El otro golpe de efecto lo generaba el propio Mazón, al activar su oficina de expresident casi simultáneamente a la toma de posesión de su sucesor. Y todo aún con la resaca del premio económico (casi 9.000 euros anuales) recibido por el exjefe del Consell la víspera con su nombramiento como portavoz de una comisión parlamentaria inactiva hasta la fecha (esa bomba con mensaje de difícil digestión hay que atribuirla al partido que ahora dirige Llorca). Lo dicho, casi todo lo que sucede en torno a Mazón y sus vivencias del 29-O es equiparable con los vídeos actuales del emérito o su pasado de cacerías y otras peripecias que amargan la existencia de Felipe VI. Una sombra amenazante constante. Cosas de reyes (y virreyes) herederos.

Mazón, en su nueva vida de diputado raso en las Corts. / Fernando Bustamante

“Escribiremos en los próximos años algunas de las mejores páginas de la historia”, decía Mazón en 2023. Ya ven la realidad cómo ha ido

2. Una película me ha dejado entre las meninges el sonsonete “parole, parole, parole” de la canción de Mina. Llevo semanas así. Ayer volvió con fuerza cuando escuchaba a Pérez Llorca y releía las crónicas de hace dos años, cuando Mazón era el prota. “Hoy es el día de la humildad, del compromiso, de la responsabilidad, de la lealtad extrema a la Comunitat Valenciana y de ofrecer sin reserva alguna mi absoluta dedicación al pueblo valenciano”, decía el 17 de julio de 2023. Aún hay más: “Escribiremos en los próximos años algunas de las mejores páginas de la historia”. No hace falta subrayar el contraste de aquellas palabras con lo vivido el 29 de octubre de 2024 y lo que vino a partir de entonces. Valga como mensaje a Pérez Llorca y sus palabras de ayer, que sonaron bien, a ganas de concordia y mesura, pero llevan a pensar también en las del jueves pasado, en el mismo hemiciclo, tan marcadas aquellas por la huella ultra de Vox, el aliado hipervitaminado. Ya sabemos de ese manejo a derecha e izquierda del president: lo vimos en 2023 cuando se sentaba con Vox para asegurar la legislatura y con Compromís para pactar la Mesa de las Corts. ¿Qué Llorca estará hoy en el Palau? Creo, por lo que veo y oigo, que es más el de ayer. Pero quizá es solo ganas de algo diferente. Una necesidad de una brizna de esperanza. Otra cosa es que pueda ser el Pérez Llorca que le gustaría siempre. O asume que unos días tendrá que ser uno y otros días, alguien que le guste menos. La pregunta es dónde pondrá el límite del pragmatismo. Y cuándo. Porque lo de los principios cambiantes es una bonita frase de película de los hermanos Marx, pero no vale en la política real. O no debería valer.