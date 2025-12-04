Política y lechuzas

El Síndic de Greuges no se presenta a las elecciones. Ni ahora, con Angel Luna al frente, ni antes con quienes estuvieron en esta institución del autogobierno valenciano. Algunos, como el citado Luna, pertenecieron en su momento a un partido político e incluso ocuparon puestos relevantes. Luna, en el PSPV, José Cholbi, en el PP. Otros han tenido otro perfil, más jurídico: Bernardo del Rosal o Luis Fernando Saura. Recuerdo una frase de Saura, que ocupó el cargo en los tiempos de Zaplana, para definir su labor en la institución: “Soy como el búho de Minerva, en permanente duermevela”, dijo, poniendo el énfasis en la importancia de estar siempre vigilante para proteger los derechos de la ciudadanía y dar soluciones.

Saura tenía un perfil muy peculiar, pero unos y otros, cada uno con su estilo, han dirigido investigaciones sobre asuntos relacionados con el día a día de la ciudadanía y cuyo abordaje sólo puede hacerse desde la reflexión y el análisis profundo. Y, de alguna manera, siempre han sido incómodos para quienes gobernaban.

Problemas como las listas de espera, las deficiencias en centros de menores, residencias de mayores, la discapacidad, la vivienda, etc., son cuestiones que deberían copar los debates en las Corts, pero apenas ocupan espacio en la agenda pública.

El actual síndic de greuges anunció recientemente la apertura de una queja de oficio contra la cita previa que todavía mantienen algunas administraciones y que Luna considera una barrera injustificada que vulnera los derechos administrativos de la ciudadanía. Una apreciación que seguro es compartida por cualquiera que se enfrente a un trámite. Quedar atrapado en una gestión genera desasosiego a la mayoría y puede derivar en un auténtico suplicio. Quizás la sindicatura de greuges, al estar desprovista de las servidumbres de pertenecer a un partido, queda libre de abordar aquello que realmente preocupa y ocupa a la ciudadanía. Lástima que sus informes se ventilen en una comparecencia al año en el parlamento y que esta se pierda en el marasmo de asuntos sin interés real que envuelve una política más interesada en espantar lechuzas que en escuchar a la ciudadanía.

El nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se acaba de estrenar asegurando que la vivienda será uno de sus objetivos principales. Habrá que ver si, esta vez, la realidad acompaña al relato o si, por el contrario, tendrán que ser los búhos quienes desmientan el discurso.