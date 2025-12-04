Opinión
Quina poca vergonya!
Si alguna cosa caracteritza al PP és la seua falta de coherència entre el discurs que fa a Madrid i el de València. Això i recórrer a ETA cada volta que té interessos per a tapar i, així, desviar l’atenció.
El passat cap de setmana va utilitzar els dos “mantres” per a justificar la manifestació que va convocar a Madrid per a buscar afeblir al govern central. I clar, mentre Feijóo diu una de les seues frases fetes i sense massa sentit, la vertadera “capo” del partit, la trumpista Díaz Ayuso, havia de dir la més grossa per quedar-se amb tot el protagonisme de l’acte, traient a passejar el fantasma en comparar un partit democràtic, com ho és Bildu, amb ETA.
Per la seua part Feijóo va reclamar de nou a Sánchez la convocatòria d’eleccions generals dient el següent: “yo no quiero ser presidente, quiero que el pueblo me elija”. I l’home es va quedar tan a gust.
I jo em pregunte, per què no s'ha aplicat la mateixa recepta al País Valencià on sí que ha canviat al president poc honorable Mazón per un altre que ve amb les mans lligades per VOX i amb un deute moral amb les víctimes de la DANA difícil de solucionar?
Per què les receptes a Madrid són unes i per a nosaltres, la gent del País Valencià, són unes altres, i són imposades? I ací vull tornar a recordar la frase que diem al País Valencià que “Quan el mal ve d’Almansa, a tots (i totes) ens atrapa”, en clara al·lusió a l’abolició dels Furs per part de Felip V.
Per què no es volen convocar eleccions al País Valencià? Crec que saben que, després de la desastrosa gestió que va fer Mazón de la DANA i les contínues mentides que ha anat contant, perdrien el govern de la Generalitat. I ficant de recanvi a Pérez Llorca, mantenen la plaça i, d’aquesta manera guanyen temps per a mirar de repetir el resultat en les pròximes eleccions autonòmiques del dos mil vint-i-set. Però ho tenen complicat. I després de les declaracions de Salomé Pradas a un programa de televisió d’àmbit nacional explicant la “la seua versió” del que va passar, encara ho tenen més difícil.
Una altra pregunta que em faig: com un partit condemnat per corrupció i amb més de trenta causes encara pendents de jutjar i que a més té la reforma de la seu nacional pagada amb diners negres, té la barra o la cara dura de dir que el “sanchisme” acabarà a la presó? De veritat que hi ha moltes coses que encara no soc capaç d’entendre. I crec que hi ha més gent com jo.
Casos com el de la Gürtel (on no estan totes les peces jutjades), la Púnica, la Kitchen i un llarg etc., han assegut a personatges com Bárcenas, Zaplana, i tants altres, al banc dels acusats. I no han acabat encara...
No tenen vergonya. No l’han tingut mai. I la mostra és que al llarg d’un any han mantingut al molt poc honorable al seu seient mentre la resta de barons i baronesses, amb Feijóo al capdavant, miraven cap a un altre costat. Així han aconseguit entre altres coses, que puga cobrar als pròxims quinze anys una pensió que li paguem entre totes i tots, familiars de les víctimes incloses. I també que mantinga la seua condició de diputat en les Corts i així, el seu aforament que el protegeix de la jutgessa instructora, Nuria Ruiz Tobarra.
No hem d’oblidar que si ha dimitit ha estat perquè els familiars de les dues-centes vint-i-nou víctimes no s’han cansat de lluitar, de demanar la seua dimissió i dir alt i clar, que eren morts evitables, per tant, aquella inacció dels moments més durs del vint-i-nou d’octubre, per no estar on havia d'estar el molt poc honorable, va perdre la poca credibilitat que li quedava.
Però no va ser destituït per Feijóo, ni tampoc el va qüestionar públicament, fins al funeral d’Estat per les víctimes on va escoltar de primera mà com estaven els ànims mentre esperaven al Cap de l’Estat i durant l’acte. I ell, Feijóo, vol donar-nos lliçons de credibilitat?, com s’atreveix a demanar-li a Sánchez que convoque eleccions, sí la seua pròpia casa està així de bruta? Ni té vergonya ni la coneix. Ni ell, ni ningú de la direcció del seu partit. Està aplicant el refrany aquell que diu “Consejos vendo y para mí no tengo”.
Tampoc és cap novetat que en massa ocasions i en política, la incoherència és un grau que ajuda a aquella gent que no té escrúpols de cap classe. Exemples ens en sobren: Díaz Ayuso, Feijóo, Ábalos, Cerdán, Mazón, i un llarg, etc.
La pregunta que ens hauríem de fer és: estem disposats, com a poble, a suportar que aquesta manera d’estar siga l’única des de la qual poder fer política?
