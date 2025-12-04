Opinión
València: del verd al marró
Recorde, no sense un poc de nostàlgia, quan tots els regidors i regidores de l’Ajuntament de València pertanyents a Compromís, Partit Popular, Partit Socialista i Ciutadans (exceptuant, per descomptat, els dos de Vox) aprovarem en 2020 la Missió Climàtica amb el compromís de què «València serà una ciutat climàticament neutra en 2030». Per un moment pensarem que la gran majoria de l’Ajuntament remava en la mateixa direcció en un projecte ambiciós, però que posava a la nostra ciutat en l'avantguarda de les ciutats europees en la modernitat. Aquest ambiciós projecte junt amb altres permeteren que València fora declarada Capital Verda Europea en 2024. Ho va ser també, no cal dir-ho, per les seues passes endavant fetes entre 2015 i 2023 en el camí de la sostenibilitat com a ciutat. Un dels projectes plantejats, d’acord amb la legislació espanyola i europea al respecte era precisament avançar en la zona de baixes emissions (ZBE).
Les zones de baixes emissions són àrees urbanes on es volen complir dos objectius: millorar la qualitat de l’aire que respirem i, a la vegada, reduir el consum dels combustibles fòssils, els grans responsables del canvi climàtic. Millorar la qualitat de l’aire no és una qüestió qualsevol. Es calcula que 450 persones moren a l’any en València per la contaminació amb diòxid de nitrogen provocada pels vehicles de combustió. Segons estudis actuals de la Universitat Politècnica, el 40 % dels barris de la ciutat superen els valors màxims de contaminació de l’aire que permet la normativa europea. És, per tant, una qüestió de salut bàsica reduir els cotxes més contaminants que circulen per la ciutat. I tot açò sense tenir en compte que en 2030 la normativa europea serà encara més restrictiva.
La Llei 7/2021 de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica estableix l’obligació als municipis de més de 50.000 habitants d’establir zones de baixes emissions (ZBE). El termini acaba en 2025 d'aquí a menys d’un mes. El Reial Decret 1052/2022 de 27 de desembre estableix els requisits mínims per a la implantació de les ZBE: Objectius, extensió, delimitació i condicions d’accés a les ZBE. A més l’Ajuntament de València és beneficiari de subvencions milionàries dels Fons Next Generation per a implantar el sistema de control d'accessos que cal executar per a posar en marxa una cosa que ja moltes ciutats espanyoles tenen en funcionament.
A finals d’octubre la Comissió de Patrimoni municipal va aprovar l'Ordenança de Baixes Emissions que havia de ser ratificada en el Ple. Una Ordenança molt més permissiva que la d'altres ciutats espanyoles. Per exemple, fins a 2028 no afectava en absolut els conductors de la ciutat. Però malgrat que aquesta permissivitat fou votada en contra per Vox, diuen que per ordre directa del seu cap de Madrid, i quedà damunt de la taula la mateixa amenaçant subvencions, inversions i fins i tot ajudes al transport públic que pot suposar un encariment del mateix de prop del 60 %.
Tant Compromís com el PSPV i el moviment ciutadà intentaren buscar una eixida digna a este fracàs estrepitós de la dreta governant del PP-Vox. Es va plantejar mitjançant un Ple Extraordinari l’aprovació d’una nova ordenança coherent amb la Llei demanant a la Sra. Catalá el gest de permetre només dos abstencions per part de la dreta. És una qüestió de màxima importància per molts aspectes. A més de la salut respiratòria dels valencians suposa la possible pèrdua de fins a 150 milions d'euros. Malauradament, va ser un esforç inútil de l’esquerra i el moviment veïnal que demostrà com la Sra. Català està totalment lligada i fins i tot sotmesa al xantatge per l’extrema dreta de Vox.
El que ha passat amb la ZBE demostra a les clares el nou rumb de l’Ajuntament de València. De ser un ajuntament pioner en la sostenibilitat i les polítiques verdes, un ajuntament reconegut a escala europea i internacional, ha passat en només dos anys a ser un ajuntament amb plantejaments tercermundistes on el cotxe ha tornat a ser el rei i senyor de la ciutat, un rei que pot passar per damunt de la salut de les persones, de la lluita contra el canvi climàtic, de la pèrdua de molts recursos econòmics, de tot allò que preocupa als ciutadans europeus i que preocupa també als que vivim en València, com ha demostrat de forma clara els resultats dels pressupostos participatius. No deixa de ser cridaner que els grans projectes de la ciutat -reforma de la plaça de l’Ajuntament, parc de Desembocadura, bulevard Federico Garcia Lorca, etc.- estiguen tots sense avançar. Però no serem només negatius, cal reconéixer que alguna cosa s’ha fet: canviar les jardineres de la plaça de l’Ajuntament! Parlant seriosament: No podem felicitar-la, sra. Català, per «la gran tasca realitzada». Però cal reconéixer que a poc a poc alguna cosa està fent: està aconseguint dia a dia canviar el color de la ciutat de verd a marró. El marró del desert, de la insostenibilitat, però també el marró del fang que el canvi climàtic ajuda a inundar-ho tot.
- Un funcionario de Emergencias declara que evitó el borrado de los vídeos de la llegada de Mazón a l'Eliana el 29-O
- Un paciente psiquiátrico mata a golpes con una mancuerna a su compañero de piso en València
- El conseller de Educación reconoce que “fue un error” irse a su casa la tarde de la dana y descarga responsabilidades en los ayuntamientos
- Madrid entra en guerra con el Roig Arena por tener el recinto cubierto de conciertos más grande de España
- La AVL firma un convenio para promocionar el valenciano como realidad lingüística diferenciada en el Congreso
- Valencia consigue su primer Pueblo Más Bonito de España
- Fallece un operario en la A-7 a la altura de Alginet tras ser arrollado por un camión que se da a la fuga
- La jueza eleva a 230 las víctimas de la dana al incluir a un vecino de Catarroja que murió el 3 de noviembre en el hospital