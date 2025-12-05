Cine con Antonio Llorens

“Antes el cine era utilizado como un elemento educativo, como una fuente de información para aprender sobre el mundo. Mi abuela siempre me dice que ella, si sabe tantas cosas, es por el cine. Eso es algo que en la actualidad se ha perdido” confiesa Ángela la sobrina nieta adolescente del director, productor, programador y crítico de cine valenciano Antonio Llorens, recientemente fallecido a los setenta y tres años en su natal València, el pasado diecinueve de noviembre de dos mil veinticinco.

“Siempre dirijo la misma película: no logro distinguir una de otra” afirmaría el director de cine italiano Federico Fellini.

Generaciones de hace poco más de medio siglo, consideraban que el ir al cine era “un plan perfecto para encontrarte con tus amistades, ver la película y compartir opiniones después con un café, una cerveza o durante la cena, ahora, los más jóvenes siguen viendo cine pero en otros formatos”, comenta Chelo, compañera de Llorens. Tal parece que el acto de socializar se ha esfumado en pos del aislamiento proporcionado por la tecnología, facilitando la multiplicación de hikikomoris (jóvenes auto recluidos, refugiados en el mundo virtual).

Claude Lelouch, productor y guionista francés, premio Oscar al mejor guion y película de habla no inglesa por Un hombre y unamujer, aseveraría que: “La tecnología no puede clonar ningún sentimiento”.

TikTok, Instagram, You Tube, los lisérgicas grabaciones cortas, la adicción al scroll deslizando incansablemente el dedo sobre las pantallas táctiles, las plataformas de streaming (contenido multimedia en tiempo real) y el VOD (Video on Demand) que permite pausar y rebobinar material multimedia a placer, se han instalado en la vida de una juventud en aceleración continua –“la generación de la impaciencia”-. En España, siete adolescentes de cada diez los utiliza. Ángela es consciente de ello. “Estamos acostumbrados a un estilo de vida ajetreado que nos hace sentir sin tiempo para dedicarle un par de horas a sentarnos y ver una película”, afirma. “Vivimos con el cuerpo acostumbrado a la velocidad y la dopamina rápida que generan los vídeos cortos en redes sociales”, se lamenta porque, tal como reconoce: “Desgraciadamente podría incluirme en este grupo”. “¡Debería darle una oportunidad al mundo del cine! y disfrutar de aquello que -su tío abuelo- tanto disfrutó, siento que si lo hiciera podría estar más cerca de él”, a su alcance está la inestimable filmoteca de Llorens.

“El único modo de desembarazarme de mis temores es hacer películas sobre mis miedos” afirmó director de cine británico Alfred Hitchcock ganador de un Oscar por Rebeca.

Ciencia ficción, comedia, terror, aventura, horror movie y sátiras ultragore centran el consumo joven aunque “somos conscientes de que hay películas que tratan temas profundos, que reflejan realidades ajenas a las nuestras; películas que nos pueden ayudar a ampliar nuestra visión sobre el mundo y sobre nosotros mismos”, opina Ángela.

“El cine es un campo de batalla. Amor, odio, acción, muerte. En una palabra, emoción” declararía el director de cine y actor estadounidense Samuel Fuller.

Giovanna Ribes artista audiovisual, directora, productora y guionista de cine catarrogina (València), conoció a Llorens compartiendo escenarios cinematográficos nacionales e internacionales en los que se respetaba al cineasta valenciano y su trayectoria. “Sabía muy bien lo que costaba hacer Cine –con mayúsculas-, ya que junto a Pedro Uris (guionista, ensayista y crítico de cine valenciano) comenzarían a finales de los sesenta, del siglo veinte, a hacer cine”, una apasionada “actividad que él –Llorens- continuó en el momento en que pudo haciendo películas y cortometrajes (“El misteri dels cines desapareguts”, “Mimi, mome, mima”, “Música en tres-E”, “En el valle”, “Encadenats”).

Ribes, codirectora del festival Dones en Art, relata que fue un inmejorable compañero, reconocido entre profesionales de alcurnia, siendo su presencia de obligada invitación a los festivales. Confiesa que, el también autor de monografías, “siempre ha sido una persona que ha ayudado mucho a todos nosotros los productores” al acudir a los Festivales. “Cualquier cosa que hubiéramos necesitado de él –del festival-, él nos la ha podido conceder, desde colarnos en una fiesta hasta presentarnos a alguien que estábamos buscando y que necesitábamos”. Apoyaba y solucionaba, lejos de egos estelares.

Dijo al respecto Henry Hathaway, director y productor de cine estadounidense que: “Para ser un buen director hay que ser un hijo de puta. Yo soy un hijo de puta y lo sé”.

“En el Festival de Cannes era tan conocido y reconocido que no sólo entraba él en todas las fiestas de las productoras sino que con él podíamos entrar los amigos que le acompañábamos”, apunta un amigo de Llorens. El Festival de Cannes nació como respuesta al “muy intervenido por el fascismo italiano triunfante” Festival de Venecia. “Debía ser una cita de los pueblos libres y antifascistas” por lo que negaron su participación a Alemania, Italia y Japón, según relata el licenciado en Ciencias Políticas y Ciencias de la Información Ramiro Cristóbal. El comité de honor del festival, en sus jornadas iniciales, del uno al veinte de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, contaría en la presidencia con Louis Lumière, -“inventor” del cine-, junto a André Maurois (novelista), Henry y Philippe Rothschild (financieros), el por entonces alcalde de Cannes Pierre Nouveau y Henri Gendre director del Gran Hotel de Cannes, padre del actor francés Louis Jourdan, un “enamorado del cine, quien removió cielo y tierra para que se tomara en cuenta la candidatura de Cannes”.

Llorens “había asistido a muchos más festivales que la mayoría de críticos de cines” afirma Chelo. Cannes. Berlín, Karlovy Vary, Locarno, Venecia, el Festival de San Sebastián, la Seminci de Valladolid, el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges, La Mostra de Cine Latinoamericano de Lleida, el Fecinema de Manresa, el Festival de Málaga, La Mostra de València, el desaparecido Festival Internacional de Cine de comedia de Peñíscola, el Festival de Cine de Huesca y el Festival de L´Alfàs del Pí fueron algunos de los destinos. Salvador Regües Gil (el “supergranota”) y Antonio Llorens Sanchís, doctos amigos cinéfilos, se coaligaron para encumbrar el Festival Requena y Acción.

“Hemos cruzado el charco juntos en dos ocasiones” menciona Chelo, una para acudir al Festival de Santiago del Estero (Argentina), Festival Internacional de Cine Independiente, y otra en dos mil diecinueve a Guadalajara (Méjico), donde Antonio participaba como jurado de una de las secciones de la 34ª edición del FICG (Festival Internacional de Cine de Guadalajara)”.

Entre las muchas anécdota Chelo recuerda que bajaban “por la escalinata del teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, ambos muy elegantes para la ocasión”, -era la gala del Festival de San Sebastián-. “Antonio con su “uniforme de faena”, smoking y pajarita. Yo con vestido largo, entonces se me enganchó el tacón con la costura del bajo”, ¡adiós glamour! “Nos reímos un montón”.

“La vida es una película mal montada”, sentencia el Premio Nacional de Cinematografía 2015, Fernando Trueba.

“En el funeral quería transmitir esa idea de que, aunque él ahora ya no esté con nosotros, es una persona que ha dejado marca en muchas personas y que esa marca no va a poder ser borrada. Al final cada persona que compartió su tiempo con Antonio, guarda un recuerdo de él que sigue manteniéndolo con vida de alguna forma”, señala la joven Ángela. “Transmitir la importancia de mantener vivo su recuerdo, su risa, de seguir haciendo bromas para mantenerlo vivo entre nosotros, entre todas las personas que le quisimos”.

Antonio Llorens “tenía muchos amigos y amigas en ese mundo –el cine- a los que invitaba siempre que podía a las presentaciones de sus películas en los cines Albatros y Babel”.

“Cuando el humor se puede alternar con la melancolía, se tiene éxito. Cuando las mismas cosas son divertidas y melancólicas al mismo tiempo, es maravilloso”, filosofó el director de cine e icono de la Nouvelle Vague francesa Francoise Truffaut.

En la enfermedad, confiesa Ángela, prevaleció “esa fuerza por vivir que lo caracterizó transmitiendo positivismo, esas ganas que tenía de ver a la gente contenta, de hacer siempre bromas, incluso cuando le costaba”.

“La vida sería trágica si o fuese divertida” respondió el astrofísico británico Stephen Hawking diagnosticado de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) a la periodista Deborah Solomon del The NewYork Times en diciembre de dos mil cuatro.

¿Para cuándo el reconocimiento académico a nivel nacional?

Detalla Ribes que Llorens era “muy positivo con las películas, aunque le gustaran o no, tampoco hacía críticas personales horribles con respecto a los directores o a las mismas películas”.

Idolatraba las películas de los hermanos Marx “era capaz de recitar diálogos enteros, a ellos les dedicó uno de sus cortos: Marx madera, una especie de guiño a sí mismo”.

“¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero!... ¡pero cuestan tanto!”, frasearía el actor y escritor neoyorquino Groucho Marx.

Ribes, dirigió y produjo el documental sobre Llorens titulado El paseante. “Le llamé El paseante porque él pasaba trescientos sesenta y cinco días del año por los festivales de todo el mundo”. “Veía muchas películas, incluso a veces doblaba sesiones, conocía muy bien el medio”. El documental refleja esa “energía de festival en festival. ¡No se le podía parar!”. Es “un seguimiento de Antonio Llorens más que un documental dirigido por mí”.

La memoria de Llorens era paradigmática, corregía muchas veces a profesionales. “Quizá no tenías bien los datos de las películas y eso significaba que también aprendías mucho”.

Juan Antonio Bardem director y guionista de cine sentenciaría en relación a Luis García Berlanga: “No basta con ser burgués y valenciano para ser un buen director de cine”.

El único largometraje de Antonio: “Aprês le trou”, del año dos mil dos, –hace veintitrés años-, está inspirado en el último capítulo de la novela “Le Trou” de José Giovanni “sobre el cuál escribió y con el que compartimos mesa y risas” relata Chelo. Llorens visitaría a Giovanni en Suiza y en la localización de un rodaje en los Alpes.

“Los últimos días de Pompeyo”, pronto se presentará, es la película póstuma de Antonio Llorens-escrita y dirigida por él-. Paco Algora con más de sesenta largometrajes en su curriculum tales como “Habla mudita” y “You´re the one” es el protagonista y como figurantes destacar al periodista Jorge Castillejo, Ángel Puig y el caricaturista Jésus Padilla. Iniciada en el año dos mil dieciséis, -“Paco Algora ya estaba enfermo, falleció en marzo de 2016”-, el montaje “se terminó una semana antes de fallecer Antonio Llorens”.

“Hace dos años en La Mostra se estrenó un documental homenaje a Antonio (que ya empezaba a deteriorarse)”. El hombre que pudofilmar se titulaba, obra de “su gran amigo de toda la vida Pedro Uris”.

Rememora Ángel Puig que cenando en los cines Babel retomaron el proyecto del último film de Llorens. “Nos pondremos las pilas –dijo Uris- y me pusieron deberes” relata Puig. “Empezamos a buscar y a tirar de los hilos, y ha costado dos años”. Curiosamente “empecé en la película de casualidad como figurante y acabé en los créditos como productor: Antonio Llorens y Ángel Puig”.

“Conozco a Antonio desde principios de los 90´, le conocí porque era muy amigo de el Flaco (José García Poveda, fotógrafo) quien trabajaba en La Cartelera Turia, a partir de ese momento nos hicimos muy, muy amigos” cuenta Puig. “Antonio fue generoso con todo el mundo, todos los de la profesión sean actores, actrices, directores, guionistas, programadores no conozco a nadie que hable mal de Llorens”.

En el año dos mil veintidós, Llorens recibiría el Premio de Honor del Audiovisual Valenciano durante la quinta edición de los desaparecidos Premios Berlanga. ¿Gala sin subvención por la gracia imperial de la derecha y ultraderecha en el País Valencià?

¡Ojo al dato cuchufleteado por Groucho Marx!: “El tiempo vuela como una flecha, la fruta como un plátano”.