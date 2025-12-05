Dar la vida en trocitos

"Ser voluntario significa dedicar una parte del tiempo, de forma libre, altruista y desinteresada, a realizar actividades de interés general sin recibir remuneración económica a cambio. Es un acto que surge de la propia voluntad y el compromiso social". Estas dos frases no las hemos escrito quienes firmamos este artículo, sino que la repite la Inteligencia Artificial cuando se le pregunta “¿Qué significa ser voluntario?”. Y nos parece bastante certera su respuesta aun cuando pensamos que la clave está al final. Es decir, en “el compromiso social”. Desde la acción del voluntariado siempre hablamos en primer personal del plural.

Claro que ser voluntario es un gesto de gratuidad, y que nace de la convicción profunda de que todos somos responsables de todos, pero es más que todo eso. Porque estamos hablando de la humanidad compartida. O, lo que es lo mismo, de la conciencia de que todos los seres humanos, a pesar de las diferencias, compartimos una experiencia de vida fundamental. En la que nos reconocemos como interdependientes socialmente y, gracias a ese sentimiento, fomentamos la empatía y la solidaridad, al tiempo que nos conectamos con el resto de personas para construir un mundo mejor.

Es importante aceptar nuestra vulnerabilidad como individuos, en este marco conceptual, y entender que la imperfección, el sufrimiento y los errores son inherentes a la condición humana y no son únicos de una persona. No se trata de negar las diferencias, sino de verlas como una fuente de enriquecimiento, siempre y cuando no se usen para crear separación. Esto nos ayuda a superar el sesgo de considerar al propio grupo como central y a ver la humanidad en personas ajenas a nuestro círculo, rompiendo con la deshumanización del “otro”.

Cuando dedicamos nuestro tiempo al voluntariado ofrecemos lo más valioso que tenemos. Ese tiempo es vida y, ofreciéndolo, compartimos saberes, experiencias, o relaciones. En definitiva, nuestra persona y nuestro ámbito relacional. Lo hacemos a trocitos, como nos gusta decir, pero cada uno de ellos tiene un impacto real en la vida de otras personas. Y ello redunda en un compromiso activo con la transformación de la realidad social.

Como ya se ha escrito en esta serie de artículos, que publica el diario Levante-EMV, en la Fundación Novaterra trabajamos por la inclusión social a través de un empleo digno. Gracias a la acción del voluntariado conseguimos contactos con empresas, oportunidades laborales para personas a las que acompañamos, aportamos nuestro conocimiento del entorno, nos unimos a otras entidades, utilizamos nuestras redes, realizamos propuestas, difundimos la gran labor que se realiza en el día a día de la Fundación y muchas cosas más que sería interminable enumerar. Toda acción, por pequeña que sea, suma, sobre todo para quienes están “heridos” con una vida muy dura.

En Alcoy, nuestro trabajo de voluntariado se enfrenta a diario a un reto: dar visibilidad y difusión a Novaterra. Para ello organizamos eventos públicos de diferente índole. Compartimos proyectos, ideas y acciones en cenas temáticas solidarias; trabajamos conjuntamente, porque la acción del voluntariado siempre se comparte, con entidades locales deportivas; y participamos en espectáculos culturales de teatro, música, danza y poesía. Es decir, que estamos presentes en todas aquellas oportunidades que puedan cumplir con nuestros objetivos y aportar nuestra visión en este ámbito de lucha social por la inclusión.

Así que hoy, 5 de diciembre, en el Día Internacional del Voluntariado, queremos recordar y poner el acento en que la solidaridad es una responsabilidad. No basta solo con compadecer y compartir, sino de hacer público que estamos invitados a participar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Por ello, hoy más que nunca, todos deberíamos unir esos trocitos de vida para que lo pequeño se vuelva grandioso, lo cotidiano se transforme en extraordinario y, cada acción, aporte luz donde, en demasiadas ocasiones, tanta falta hace.