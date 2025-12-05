Gracias, gracias y gracias

Este año, después de los fatales cataclismos ocurridos en nuestro país, tenía claro que el 5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios, debía celebrarse con agradecimiento a todos los voluntarios que participaron con su ayuda, así como a los que lo hacen de forma callada cada día.

Quizás en otros momentos hubiéramos tenido que explicar la labor de los voluntarios, callada, altruista, servicial, sin protagonismos… Pero estos últimos años todos somos testigos de esa labor, la hemos visto en directo y diariamente, durante bastante tiempo, y no una labor tranquila, de acompañamiento, que también, sino una labor fuerte, de limpieza, de arrojo, de tener que poner sus propias herramientas, sus propias vidas, sus propios huesos y ropas, de dejarse las pestañas llenas de barro, de traer sus tractores desde la otra punta del país, de deslomarse quitando barro con lo que se podía, de hacer guisos y transportarlos, de llevar agua, de acompañar, de estudiar contratos, leyes y decretos, de reclamar a los aprovechados desalmados que siempre surgen en situaciones de desesperación, de rezar, en la religión de cada uno, pidiendo por todos y, sobre todo, por los que se fueron…

Por desgracia, un año más, el Día Internacional de los Voluntarios tiene nombre: dana, incendios… Y en esos catastróficos eventos hemos visto, como siempre que hay sucesos trágicos, lo mejor y lo peor de las personas. Los voluntarios son aquellos que dan lo mejor, que se dan a sí mismos, su vida, su tiempo, su persona, sus ahorros. Los que no dudaron en ponerse unas botas, coger cubos, palas, agua y alimentos, y caminar kilómetros para acudir a ayudar, para que otros no se sintieran solos, para socorrerlos, atenderlos, alimentarlos, o simplemente acompañarlos, arroparlos, escucharlos...

Y si en la dana los voluntarios fueron los primeros que acudieron a ayudar a la población afectada, en los incendios también han ofrecido su apoyo en evacuaciones, atención psicosocial, montaje de albergues y logística para los servicios de extinción, a personas con movilidad reducida, atención sanitaria básica… La presión emocional que suponen estas situaciones, tener que evacuar a personas mayores en mitad de la noche, sin apenas tiempo de reacción, explicarles con calma el riesgo que suponía quedarse y convencerles de que debían salir de sus viviendas, o escuchar a aquellos que ya lo han perdido todo, bien sea por el agua o por un incendio…

Estos últimos desastres han sido más impactantes y los medios de comunicación han mostrado la actuación de los voluntarios, pero ellos también intervinieron durante la covid, el volcán, los apagones...

Aunque cualquier persona pueda ser voluntaria, hay que saber hacerlo, ayudar y no estorbar, ni poner en riesgo a otros. No confundir voluntad de ayudar con voluntarismo. Los incendios de este verano se cobraron la vida de algunos voluntarios. Saber detectar una situación de riesgo es importante, dejando a los profesionales hacer su trabajo, porque ellos son los que tienen formación para luchar contra los desastres, y limitarnos a colaborar bajo sus órdenes en aquello que sea necesario.

Desde Fundación por la Justicia, donde colaboran también callada y desinteresadamente voluntarios cada año en otras facetas menos arriesgadas, pero no menos importantes como es sensibilizar a la ciudadanía con proyectos como Human Fest, queremos darles las Gracias.