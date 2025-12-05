Ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión. Cierren la puerta a Vox

El pasado 13 de noviembre, Levante-EMV publicó un artículo “Vox abre la puerta a dejar fuera de la Renta Valenciana de Inclusión a las mujeres con velo”, de Mónica Ros. De nuevo, Vox, abriendo y cerrando puertas, fruto de la polarización actual. Resulta estridente para los tímpanos, escuchar a Vox hablar de integración, ellos, que olvidan un día y otro también que España es un Estado social y democrático de Derecho, haciendo apología franquista y, fomentando la anulación de las autonomías, pero presentándose a elecciones y nutriendo de fondos públicos la fundación Disenso, coto particular de Santiago Abascal, mientras los grandes, (PP y PSPV) alimentan la crispación, olvidándose de lo que importa, las personas y sus familias.

Las elecciones las ganan unos, tal vez, porque otros no hacen lo que deben, o peor, esperan que otros lo hagan. No basta figurar, hay que laborar sin descanso, con valores día a día, mes a mes. Mejorar la vida de las personas es tarea del gobierno como de la oposición. Esta última debe aportar y no rechazar sin más lo que otros proponen, por quienes son. En democracia asumimos la alternancia de poder como máxima expresión de la voluntad popular. Soy militante PSOE, pero el bienestar de las personas tiene la prioridad de cuantas acciones llevo a cabo.

Es vital en una ley que, las palabras sean las adecuadas para que los conceptos queden bien delimitados. Me duele que, PSPV, presente una enmienda a la totalidad y en folio y medio pretenda la devolución de un texto sin ahondar en las mejoras que, sin duda, contiene el proyecto de ley. Se apela que, aunque se reconoce en los artículos 1 y 2 el carácter de derecho subjetivo, el titulo VI vacía de contenido dicho reconocimiento al no blindar su financiación. Añado que, además de esos artículos, también viene explícitamente reconocido en artículo 6.1 “La renta valenciana de inclusión es un derecho subjetivo que se concreta a través de una prestación […]”, de forma implícita leemos en artículo 6.2 “Las prestaciones de la renta valenciana de inclusión carecen de naturaleza subvencional […]”, y se insiste en artículo 7. e) “Es un derecho subjetivo, cuyo reconocimiento y regulación se sujeta a la normativa vigente”. Llegados aqui, es necesario clarificar con lenguaje, lo más natural posible, qué es derecho subjetivo y objetivo pues no todos conocen la diferencia.

El derecho objetivo es la norma escrita, es decir, el texto de la ley publicada en el DOCV, y el derecho subjetivo es el poder que dicha norma otorga al ciudadano para exigir el derecho que otorga la norma, siempre cumpliendo los requisitos de esta. Por tanto, la falta de presupuesto como no puede ser causa para denegarlo. Es condición necesaria que la norma contemple explícitamente el carácter de derecho subjetivo, en nuestro caso, lo hace en varios artículos.

El proyecto de ley contempla mejoras, por ejemplo, elimina una terrible injusticia que la anterior ley no pudo (o no quiso) enmendar, limitar la renta valenciana hasta 65 años, como si la jubilación fuera a dicha edad, (no la contributiva). Se dieron casos que denigraban a quien más cotizó frente a quien no, las no contributivas si se perciben a 65 años.

Por otro lado, es de sentido común no estar de acuerdo con Art 17.4, que dice “[…] La no remisión de las citadas evaluaciones, […], podrá conllevar la suspensión del pago de la prestación, que se reanudará cuando sea remitido dicho informe”. Es inadmisible que, por un problema administrativo de la entidad local, se sancione al usuario con suspender su prestación (vital para subsistir). Es una grave irresponsabilidad del proyecto de ley. Cada actor debe asumir sus responsabilidades, el usuario no es responsable del informe de evaluación, por tanto, resulta lógico que no se le sancione.

Mediante el dialogo razonado se puede llegar a acuerdos de sentido común. Sentémonos, dejando las siglas en un rincón y pongamos sobre la mesa el interés del pueblo valenciano y busquemos su bienestar. Quien use velo que lo haga, respetando libertad de los demás. No caer en superficialidades. Solo he expuesto un ejemplo, hay más, por ello, invito a mis compañeros PSPV a mejorar esta ley, no tengo duda de su labor, como partido comprometido incluso desde la oposición. Quienes estamos, día a día, en el ámbito del Trabajo Social, conocemos la suma importancia que para muchas familias tiene la Renta Valenciana. No hagamos de este derecho un cuadrilátero político, sino una mesa de diálogo, donde prime la voluntad sincera de mejorar la vida de nuestras gentes. El ruido no hace el bien y el bien se consigue sin ruido, las palabras importan. Dos caminos no son tan distintos con un mismo destino. Por favor, cierren la puerta a Vox.