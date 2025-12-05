Cuando un servidor era infante y cadete, allá chez Franco, formaba parte del acervo popular de frases lapidarias y refranes aquello de “quien hizo la ley, hizo la trampa”, que no precisa de mayor aclaración, transitando también por el tardofranquismo e la transición y extendiéndose al nuevo siglo tan campante, como muestra -mostraba, pues ha desaparecido de los medios de comunicación- el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, inquisidor de los titiriteros y lobista desde un despacho externalizado del gobierno (de los dos únicos gobiernos del PP que en España han sido) donde negociaba la trampa mientras mandaba la ley al parlamento presuntamente.

En la recentísima celebración del medio siglo de la muerte del dictador, en el aniversario más triste que uno recuerda, nos golpeaba la cabeza cual badajo la frase de Torcuato Fernández Miranda, último presidente de las cortes del régimen y del gobierno en funciones, con aquel: “de la ley a la ley”, pero con un repique insistente detrás: de la trampa a la trampa, que desde luego llevaba implícito y que tras cincuenta años se sigue viendo en las costuras del reino. Sólo ello explica cómo siendo la cuarta economía del euro estamos entre los países líderes del paro, la pobreza, la incultura, la desigualdad, la injusticia o la economía sumergida.

Perdonarán las y los amables lectores el tono personal del texto, pero la última quincena de noviembre ha sido demoledora, especialmente los días 20 y 21, y estamos en víspera de celebrar una Constitución que reconoce más de lo que el pueblo conoce y le falta un trienio para ser medio centenaria. El 20N murió el caudillo, aunque en esa fecha ya se conmemoraban las muertes de Joseantonio (Primo de Rivera) y Durruti (Buenaventura) mediante la llamada guerra civil, por la que el presidente de Alemania acaba de pedir perdón en Gernika y aquí se insulta a quienes buscan restos de familiares en miles fosas sin nombre.

El 20N el TS condenó, con voto discrepante de la magistrada ponente, con sentencia diferida, al FGE, y se nos exigió respeto por unos jueces que no dudan durante la causa en dictar cursos en la sede de una acusación o dirigir-presentar la tesis doctoral del abogado del demandante, por no mencionar a otros que en sus RRSS se explayan machirulos sobre “Barbie-Begoña”. El 21N vimos al monarca entregando el Toisón a su madre, a Isidoro y a dos padres constitucionales que sobreviven. Así mismo ese día, XXV aniversario del asesinato de Ernest Lluch, València encendió sus luces navideñas y su alcaldesa explicó las cosas buenas de la malísima dictadura.

El 21N fueron los actos oficiales de la última restauración borbónica, que al día siguiente sería cincuentenaria con otra celebración familiar e la fantasmal presencia del emérito en El Pardo, uf, y el TSJM retiró la prohibición por la delegación del gobierno de Madrid a la manifestación de falange en Ferraz-PSOE… En fin, hemos reaprendido en sede judicial que hay casos donde mentir no es delito, doctrina PP, y desmentir sí lo es, conforme al TS, para pasmo de apariencias éticas y políticas o de la jurispericia. El domingo 23 vimos a los boomer madrileños manifestarse frente al “alto” tribunal, pues saben bien qué es todo este guirigay y adónde conduce. Déjà vu.